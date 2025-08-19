Тръмп с признание, че Путин може и да не иска мир и с нареждане Зеленски да бъде "гъвкав" в преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори на живо по "Fox News" с подробности от срещата си с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери в понеделник в Белия дом. По думите на американския държавен глава Зеленски "трябва да направи това, което трябва", но подчерта, че трябва да бъде "гъвкав" и в преговорите, без да дава повече обяснения. Тръмп се надява руският диктатор Владимир Путин да продължи по пътя към прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно и да не иска да сключи сделка, предаде "Ройтерс".

"Честно казано, не мисля, че ще възникне проблем. Мисля, че Путин е изморен от това. Мисля, че всички са изморени, но никога не се знае", каза Тръмп в интервюто. "През следващите две седмици ще разберем какво мисли президентът Путин. Възможно е той да не иска да сключи сделка", заяви американският президент и добави, че в такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация".

Тръмп добави, че едва ли Зеленски и Путин някога ще бъдат "най-добри приятели", но отбеляза, че двамата лидери са тези, които "трябва да диктуват решенията". На въпроса дали САЩ ще имат войски на място в Украйна като част от гаранциите за сигурност, Тръмп категорично заяви, че това няма да се случи. "Гарантирам", каза той.

Срещите за мир

Тръмп беше попитан как са преминали разговорите със световните лидери в Белия дом в понеделник. Той ги нарича "добри хора, които искат да сложат край на войната". И още: "Конфликтът в Украйна е по-близо до тях, защото нас ни разделя един океан. Така че за тях това е нещо различно. Що се отнася до сигурността, те са готови да изпратят хора на място", добави Доналд Тръмп и очерта с какво са готови да помогнат те: чрез въздушна подкрепа, но припомни, че присъединяването към НАТО не може да бъде ключовата форма на сигурност, на която Украйна да разчита.

Снимка: Getty images

По думите му Франция, Германия и Великобритания са готови да изпратят свои войници. Той обяви, че работи за организиране на двустранна среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, последвана от тристранна, на която самият той ще се включи, както заяви и още вчера на преговорите. "Говорих с президента Путин, опитваме се да организираме среща със Зеленски. Ако се получи, тогава ще се включа и ще финализираме нещата", каза Тръмп, който прекъсна срещата си с евролидерите в края й именно с цел да се чуе с руския диктатор по телефона.

Украйна да се откаже от земи

Американският лидер подчерта, че Украйна трябва да приеме, че няма да си върне изгубените територии, включително Донбас. "Виждали сте картата – голяма част от територията е завзета и контролирана от Русия. Донбас в момента е 79% под руски контрол", заяви той.

"Това е война, а Русия е мощна военна държава - много по-голяма от Украйна. Не можеш да се изправиш срещу страна, която е десет пъти по-голяма от теб", допълни Тръмп. Според него Киев трябва да прояви гъвкавост: "Украйна ще си върне живота - ще спре да губи хора и ще запази значителна част от земите си. Те ще получат мир".

