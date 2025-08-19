Тръмп връчи на Зеленски ключове от Белия дом

По време на вчерашната среща във Вашингтон президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски са си разменили подаръци. Тръмп е връчил на Зеленски символични ключове от Белия дом.

От своя страна Зеленски е подарил на Тръмп стик за голф, който му е бил поднесен от младши сержант от Въоръжените сили на Украйна Константин Картавцев. Володимир Зеленски обясни по време на срещата, че войникът е загубил крака си в първите месеци на пълномащабното руско нахлуване, докато е спасявал своите другари. Впоследствие голфът е станал част от рехабилитацията на Картавцев, което му е помогнало да се възстанови физически и психически. Зеленски показа и видео, в което Константин Картавцев отправя апел към президента на САЩ да помогне на Украйна да прекрати войната със справедлив и траен мир.

На официалния сайт на президента на Украйна се съобщава, че Доналд Тръмп е приел подаръка и е записал видео, в който благодари на украинския войник за стика.

Руски писател към Тръмп: Дори да му подарите вилата си в Мар-а-Лаго Путин просто не може да спре войната

Припомняме, че по време на срещата между Тръмп и Путин в Анкъридж, Аляска, на 15 август, според изтекли документи е било планирано американският президент да подари на руския лидер статуетка на американския орел (Bald Eagle), символ на САЩ. Това стана известно след като случайно бяха намерени документи, очевидно оставени по невнимание в хотел в Анкъридж и които съдържаха подробности от срещата. Тези документи бяха открити от гости на хотела и разпространени от NPR. Не е ясно дали орелът е бил връчен, тъй като впоследствие обядът след срещата между Тръмп и Путин така и не се състоя, за самия подарък пък няма официално потвърждение дали все пак е бил предаден на руския гост.

Зеленски благодари 4 пъти за 10 секунди. А журналистът подигравчия му направи комплимент