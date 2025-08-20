Войната в Украйна:

"Да не пречи на Тръмп": Мъск спира проекта си за нова партия в САЩ

Основателят на Tesla и бивш правителствен служител в САЩ Илон Мъск е поставил създаването на нова политическа партия на пауза, за да се съсредоточи върху бизнеса и да не отнема гласове от Републиканската партия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Един от ключовите фактори за решението на Мъск е желанието му да поддържа добри отношения с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който се смята за потенциален наследник на политическото движение MAGA (Make America Great Again).

Мъск признава, че създаването на трета партия би навредило на отношенията му с вицепрезидента.

Решението на Мъск

Източници твърдят, че Мъск обмисля да използва финансовите си ресурси, за да подкрепи Ванс, ако реши да се кандидатира за президент през 2028 г. Отбелязва се, че Мъск е похарчил около 300 милиона долара в подкрепа на президента Доналд Тръмп и други републиканци на изборите през 2024 г. Несъгласието им относно законопроекта за разходите доведе до спор, който Мъск за кратко се опита безуспешно да поправи.

Законопроектът, който намалява данъците и увеличава разходите за отбрана и гранична сигурност, беше приет миналата седмица с гласуване по партийна линия в двете камари на Конгреса. Критиците заявиха, че това ще навреди на икономиката на САЩ, като значително ще увеличи дефицита на федералния бюджет.

В същото време съюзниците на Мъск твърдят, че той официално не се е отказал от идеята за създаване на партия и може да промени решението си с наближаването на междинните избори.Припомняме, че проучване на Gallup по-рано през август разкри, че Мъск е най-нехаресваната обществена личност в САЩ.

Тръмп определи като абсурдни плановете на Мъск да сформира нова политическа партия. Министърът на финансите Скот Бесент по-рано също засегна темата, като "препоръча" на Мъск да се придържа към управлението на своите компании.

Антон Иванов
