На косъм от смъртта: Кола се вряза в известни влогъри, докато излъчват на живо как хапват (ВИДЕО)

Кулинарните блогъри Нина Сантяго и Патрик Блекууд едва се измъкнаха от автомобилна катастрофа в ресторант в Тексас, докато снимат последното си видео. Причината - докато опитват от ястията на претрупаната маса, която са изпълнили с вкусотии, джип се блъска в сградата и едва не помита двамата инфлуенсъри.

На кадри, разпространени от канала на NEXTA в "Х" се вижда как колата чупи прозореца и почти прегазва двойката, която по това време спокойно се наслаждава на бургерите си. Освен тръпката, блогърите получиха синини и наранявания от шрапнели. "Погрижете се за себе си там, където животът е толкова непредсказуем", написа Патрик в социалните медии след инцидента.

