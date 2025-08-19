Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

На косъм от смъртта: Кола се вряза в известни влогъри, докато излъчват на живо как хапват (ВИДЕО)

19 август 2025, 20:23 часа 209 прочитания 0 коментара
Кулинарните блогъри Нина Сантяго и Патрик Блекууд едва се измъкнаха от автомобилна катастрофа в ресторант в Тексас, докато снимат последното си видео. Причината - докато опитват от ястията на претрупаната маса, която са изпълнили с вкусотии, джип се блъска в сградата и едва не помита двамата инфлуенсъри.

На кадри, разпространени от канала на NEXTA в "Х" се вижда как колата чупи прозореца и почти прегазва двойката, която по това време спокойно се наслаждава на бургерите си. Освен тръпката, блогърите получиха синини и наранявания от шрапнели. "Погрижете се за себе си там, където животът е толкова непредсказуем", написа Патрик в социалните медии след инцидента.

😳 Food bloggers narrowly escape car crash in restaurant

Nina Santiago and Patrick Blackwood were filming their latest video at a restaurant in Texas when an SUV crashed into the building. The car shattered the window and almost ran over the couple, who were peacefully enjoying… pic.twitter.com/W3Xs5l5HIx

— NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2025

Ивелин Стоянов
