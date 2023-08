Гутериш каза как ядреният риск може да бъде премахнат

"Единственият начин да се премахне ядреният риск е да се премахнат ядрените оръжия", смята Гутериш.

Повод за думите му беше 78 години от използването на ядрено оръжие над Нагасаки. "Никога повече не трябва да допускаме такова опустошение", смята той. ОЩЕ: Япония почете паметта на жертвите на атомната бомбардировка над Нагасаки

Подобно изказване Гутериш направи и за годишнината от бомбардировките над Хирошима преди два дни. ОЩЕ: Шефът на ООН предупреди: Барабаните на ядрената война бият отново

Нагасаки е вторият японски град, след Хирошима, подложен на атомна бомбардировка. Това става сутринта на 9 август 1945 година. Счита се, че жертвите в Хирошима са между 90 000-140 000 души, а в Нагасаки между 60 000-80 000, като болшинството от жертвите са цивилни.

