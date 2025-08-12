Донарума с болезнено сбогуване с ПСЖ: Някой реши, че вече не мога да бъда част от този отбор...

Вратарят Джанлуиджи Донарума се сбогува с феновете на Пари Сен Жермен, след като стана ясно, че няма да продължи кариерата си на "Парк де Пренс". Стражът бе оставен извън състава за мача за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм в сряда вечер, а сега той написа емоционално съобщение до феновете, в което разкри, че "някой реши, че вече не мога да бъда част от групата".

Донарума май е изиграл последния си мач за ПСЖ

Донарума развали отношенията си с ръководството, след като двете страни не успяха да изгладят различията си по новия договор на вратаря, който изтича в края на 2025-а. Треньорът Луис Енрике ще разчита на новопривлечения вратар Люка Шьовалие през новия сезон, докато Донарума ще трябва да си намери нов отбор, като към него има интерес от няколко клуба, включително и Манчестър Сити.

Ето какво написа Донарума:

"Към специалните фенове на Париж,

От първия ден, в който пристигнах, дадох всичко от себе си – на терена и извън него – за да си спечеля мястото и да защитавам вратата на Пари Сен Жермен.

За съжаление, някой реши, че вече не мога да бъда част от групата и да допринасям за успеха на отбора. Разочарован съм и ми е тъжно.

Надявам се да имам възможността да погледна феновете в Парк де Пренс в очите още веднъж и да се сбогувам, както трябва.

Ако това не се случи, искам да знаете, че вашата подкрепа и обич означават всичко за мен и никога няма да ги забравя.

Винаги ще нося в себе си спомена за всички емоции, магическите вечери, за вас, които ме накарахте да се чувствам като у дома си.

На моите съотборници, второто ми семейство, благодаря ви за всяка битка, всеки смях, всеки споделен момент. Винаги ще бъдете мои братя.

Да играя за този клуб и да живея в този град беше огромна чест за мен. Благодаря ти, Париж."

