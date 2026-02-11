Изслушват главния прокурор на САЩ за досиетата "Епстийн"

Министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди ще се яви пред комисия на Камарата на представителите, където се очаква законодателите да я притиснат по отношение на разсекретените документи от аферата "Епстийн", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Показанията на Бонди пред правната комисия на Камарата на представителите ще бъдат дадени в момент, когато някои законодатели, в това число републиканци, изразиха разочарование от количеството публикувани материали за покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, които Министерството на правосъдието е редактирало или решило да не публикува въпреки разпоредбите на федерален закон, изискващ разсекретяването на почти всички документи.

Миналия месец министерството на правосъдието публикува определената от него последна част от повече от 3 милиона страници документи, които отново привлякоха вниманието на обществеността върху богати и влиятелни личности, които са поддържали връзки с Епстийн дори след като той бе осъден по обвинения за склоняване към проституция на малолетни.

Законодателите се оплакаха, че редакциите във файловете надминават приетите изключения, заложени във федералния закон, който Конгресът прие с почти пълно единодушие през ноември миналата година.

Министерството също отказа да публикува голям обем от материала по случая "Епстийн", позовавайки се на правни пълномощия. То твърди, че е действало на принципа на прозрачността при преглеждането на документите, а редакциите са били необходими, за да се защитят жертвите на Епстийн, въпреки че някои от техните имена вече станаха публично достояние при разсекретяването на файловете.

Явяването на Бонди пред правната комисия, контролирана от републиканци, ще ѝ даде възможността да защити оглавяваното от нея ведомство, което бе преструктурирано, за да може неговата дейност да се приведе в съответствие с политиките и програмата на Тръмп.

Бонди вероятно ще бъде питана и за участието на министерството на правосъдието в агресивното прилагане на имиграционното законодателство в щата Минесота.