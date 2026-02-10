"Ще съдействаме на полицията": Крал Чарлз III с първи думи за досиетата "Епстийн" и брат му Андрю

Крал Чарлз III публично наруши мълчанието си по повод последните обвинения, свързани с брат му Андрю Маунтбатън-Уиндзор, след като новоразгласените материали по досиетата на Джефри Епстийн подновиха разследването на поведението на бившия принц. В рядко и категорично изявление, публикувано от Бъкингамския дворец, монархът изрази "дълбоката си загриженост" и потвърди, че ще сътрудничи на правоохранителните органи, ако властите потърсят помощ.

Снимка: Getty Images

Според двореца кралят е дал ясно да се разбере, че макар конкретните обвинения да са лично дело на Андрю, институцията няма да пречи на разследването. В изявлението си говорител на Бъкингамския дворец заяви: "Кралят даде ясно да се разбере, с думи и чрез безпрецедентни действия, своята дълбока загриженост относно обвиненията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на г-н Маунтбатън-Уиндзор.

Въпреки че конкретните твърдения трябва да бъдат разгледани от г-н Маунтбатън-Уиндзор, ако полицията на Темз Вали се обърне към нас, ние сме готови да я подкрепим, както може да се очаква. Както беше посочено по-рано, мислите и съчувствието на техни величества са били и остават с жертвите на всякакви форми на злоупотреба."

В изявлението се посочва, че кралската фамилия е готова да подкрепи полицията на Темз Вали, ако тя се обърне към нея във връзка с твърденията.

Нови обвинения, съдържащи се в досиетата "Епстийн"

Снимка: Getty Images

Новата полемика произтича от обвиненията, че Андрю е споделял поверителни доклади и инвестиционни възможности, докато е бил търговски пратеник на Обединеното кралство в Азия през 2010 и 2011 г. Новоразкрити имейли, сочат, че чувствителна информация, свързана с официални пътувания в чужбина, може да е била предадена на осъдения финансист.

Андрю отдавна е в центъра на вниманието поради връзката си с Джефри Епстийн. През 2014 г. покойната Вирджиния Джуфре твърди, че е била продадена за секс на кралското семейство от Джефри Епстийн, когато е била на 17 години. Той последователно отрича обвинението.

След това се появиха нови твърдения, че втора жена е била продадена на него в резиденцията му в Уиндзор, преди да ѝ бъде предложен чай и да ѝ бъде направена обиколка на Бъкингамския дворец.

Снимка: Getty Images

Дворецът потвърди, че все още не е бил потърсен от полицията на Темз Вали по повод твърденията, включително тези, че Андрю е споделил официални документи от времето, когато е бил търговски пратеник, с Епстийн.

Според BBC, новооткрити имейли показват, че на 7 октомври 2010 г. Андрю е информирал Епстийн за предстоящи официални пътувания до Сингапур, Виетнам, Хонконг и др. Бизнес партньори, свързани с Епщайн, са го придружавали по време на тези посещения. BBC съобщава още, че само пет минути след като е получил официални доклади от своя специален съветник Амит Пател на 30 ноември, Андрю е препратил документите директно на Епстийн.

Появиха се и допълнителни твърдения, че Андрю и Епстийн някога са помолили екзотична танцьорка за тройка в дома на финансиста във Флорида.

Напрежение в монархията

Снимка: Getty Images

Източници, близки до крал Чарлз III, по-рано са предполагали, че монархът е смятал, че "няма друг избор", освен да подпомага финансово "нестабилния" си брат, докато се опитва да овладее продължаващите последици. Тази стратегия, според информациите, е достигнала кулминацията си миналата седмица с ускореното извеждане на Андрю Маунтбатън-Уиндзор от Royal Lodge, имот със седем спални във Уиндзор.

Твърди се, че той е бил преместен "под прикритието на мрака" и временно настанен в Wood Farm в имението Сандрингъм, преди планираното постоянно преместване в Marsh Farm.

По-рано същия ден принц Уилям и Кейт за първи път проговориха публично за скандала. Преди посещението на принц Уилям в Саудитска Арабия, за да се срещне с принц Мохамед бин Абдулрахман бин Абдулазиз, говорител на Кенсингтънския дворец заяви пред журналисти в Рияд: "Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко загрижени от продължаващите разкрития. Мислите им остават фокусирани върху жертвите."

С нарастващия натиск върху монархията да поеме отговорност, намесата на крал Чарлз III бележи повратна точка в начина, по който кралското семейство се справя с най-унищожителните обвинения, с които се е сблъсквало от десетилетия, пише "Marca".