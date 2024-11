Известно хипопотамче посочи кой ще стане президент на САЩ (ВИДЕО)

Известно хипопотамче, което е атракция в Тайланд, посочи кой ще е новият президент на САЩ. Му Денг предрече победа на Доналд Тръмп пред погледите на посетителите в зоопарка Khao Kheow.

Бебето хипопотам трябваше да избере от двете наглед еднакви кошници с плодове, на които бяха изписани имената на Камала Харис и Доналд Тръмп. Животинчето без колебание се насочи към едната от двете.

Moo Deng predicted that Donald Trump will win the U.S. presidential election, while the Khao Kheow Open Zoo’s X account explained that the baby hippo selected the basket with the larger dragon fruit. #Thailand #US #MooDeng #USElection pic.twitter.com/VNZKPH9as1