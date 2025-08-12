Войната в Украйна:

Отново САЩ ще финансира зарядните станции за електромобили

След решение на съда САЩ възобновява финансирането на зарядни станции за електромобили. Администрацията на президента Доналд Тръмп публикува нови насоки, в които се уточнява как отделните щати могат да използват федерални средства за изграждане на зарядни станции за електромобили, след като федерален съд блокира по-ранна мярка за спиране на програмата, предадoха световните агенции, цитирани от БТА. Министерството на транспорта на съобщи, че актуализираните правила ще опростят процедурите за кандидатстване и ще намалят бюрокрацията за достъп до финансиране от 5 млрд. долара по Националната програма за инфраструктура за електромобили.

Програмата трябва да приключи през 2026 г. Новата политика премахва част от по-ранните изисквания, включително задължението за осигуряване на достъп до зарядни станции за общности в неравностойно положение и насърчаването на използването на труд на синдикални членове при инсталациите.

Съдът: Министерство не може да отмени волята на Конгреса

Програмата беше включена в подкрепения от двете основни партии Закон за инфраструктурата от 2021 г., приет по време на мандата на президента Джо Байдън.

През февруари Федералната администрация по пътищата временно я суспендира в рамките на усилията на Тръмп за ограничаване на федералната подкрепа за по-широкото навлизане на електромобилите.

През юни федерален съд отмени спирането, като постанови, че Министерството на транспорта е превишило правомощията си и е направило опит да отмени волята на Конгреса, припомня Ройтерс.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви в понеделник, че макар да не е "съгласен със субсидирането на зелената енергия, ще уважаваме волята на Конгреса и ще се погрижим тази програма да използва федералните ресурси ефективно".

