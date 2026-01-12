Кризата във Венецуела: Тръмп ще се срещне с опозиционната активистка Мария Корина Мачадо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо в четвъртък тази седмица, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс. Неотдавна Тръмп отхвърли идеята за сътрудничество с лидерката на опозицията във Венецуела, тъй като "тя не се ползва с подкрепа и уважение в страната си".

Още: Тръмп очаква Мачадо да му подари своята Нобелова награда. Норвежкият комитет предупреди, че не става

Пред телевизия "Фокс Нюз" миналата седмица обаче американският президент каза, че Мачадо ще бъде във Вашингтон тази седмица и той ще се срещне с нея.

Още: Тръмп отстрани Мадуро, но остави режима му на власт