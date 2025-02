Министър на Тръмп не изключва военни действия в Мексико, заради картелите

Новопотвърденият министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет не изключи военни действия в Мексико, заявявайки, че „всички опции ще бъдат на масата“ при работа с чуждестранни терористични организации". Хегсет предупреди по Fox News, че ще има „изместване“ на военния фокус към охраната на границите на Америка и защитата на цивилните, предава Independent.

Припомняме, че в първия си ден на поста Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, определяща мексиканските картели и други престъпни организации като чуждестранни терористи, в опит да окаже натиск върху Мексико да контролира незаконната си търговия с наркотици.

Заповедта също така дава на администрацията повече правомощия да налага икономически санкции и ограничения за пътуване, както и потенциално дори да предприема военни действия в чужди държави.

