Мистериозен "обект от космоса" удари пътнически самолет над САЩ (СНИМКИ)

Националният съвет по безопасност на транспорта (NTSB) потвърди в неделя, че разследва случай, при който пътнически самолет е бил ударен от обект в предното си стъкло по време на полет над щата Юта. „NTSB събира данни от радара, метеорологични сведения и записите от полетния рекордер“, заяви федералната агенция в социалната мрежа X. „Предното стъкло ще бъде изпратено в лабораториите на NTSB за изследване.“

Ударът е станал в четвъртък, по време на полет на компанията United Airlines от Денвър до Лос Анджелис. Снимки, споделени в социалните мрежи, показват, че едно от двете големи предни стъкла на самолета Boeing 737 MAX е било сериозно напукано. На други снимки се вижда и ръката на един от пилотите, порязана на няколко места от малки стъклени парченца.

Произходът на обекта все още не е потвърден

Капитанът на полета е описал обекта, ударил самолета, като „космически отпадък“. Това обаче все още не е потвърдено.

След удара самолетът кацна безопасно на международното летище в Солт Лейк Сити, след като беше пренасочен.

Снимките от инцидента показват, че обектът е нанесъл силен удар в горната дясна част на прозореца, като е причинил повреда и на металната рамка. Тъй като прозорците на самолетите са изградени от няколко слоя стъкло с ламиниращ материал между тях, стъклото не се е пръснало напълно. Самолетът е летял на височина над 30 000 фута – вероятно около 36 000 фута – и, изглежда, кабината е запазила налягането си.

🤯 Meteorite shatters airplane windshield at 36,000 feet



During a Denver–Los Angeles flight, a meteorite struck the cockpit, cracking the windshield. Fragments injured one of the pilots, forcing an emergency landing in Salt Lake City with 140 passengers on board.



No passengers… pic.twitter.com/nwHd3d5e7J — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2025

Невъзможно е да се знае със сигурност дали това е било космически отпадък заради липсата на повече данни. Само няколко вида птици могат да летят над 30 000 фута. Все пак най-високолетящата птица в света – лешоядът на Рюпел – се среща основно в Африка. Възможен е и нерегулиран метеорологичен балон, макар че не е ясно дали скоростта му би била достатъчно висока, за да причини такъв тип повреда. Градушката също е потенциален виновник.

Ако се приемем, че не става дума за топка от хоумрън на Шохей Охтани, единствената друга възможна причина за щетите е обект от космоса.

Това беше първоначалното заключение на пилота, но е по-вероятно да е бил метеор, отколкото космически отпадък. Според различни оценки, скорошно изследване в списание Geology установява, че около 17 000 метеорита падат на Земята всяка година. Това е поне с един порядък повече от количеството изкуствени космически отпадъци, които оцеляват при повторното навлизане в земната атмосфера, пишат от Ars Technica.

