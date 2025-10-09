Заради инцидент на борда: Самолет кацна аварийно в Букурещ

Самолет на авиокомпанията British Airways, летящ от Истанбул за Лондон, кацна днес на международното летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, след като четирима пътници получиха интоксикация от вдишване на дим, съобщава телевизия Диджи 24. „Самолет на авиокомпанията British Airways, извършващ полет по маршрут Истанбул-Лондон, поиска днес в 17:50 часа спешно кацане на летище „Хенри Коанда“, тъй като четирима пътници са се оплакали от медицински проблеми. По първоначални информации изглежда, че съответните пътници са получили интоксикация с дим“, съобщи Националната компания на летищата - Букурещ.

Още: British Airways спря полетите си до и от Тел Авив

Цитираният източник посочва, че самолетът е кацнал безопасно в 18:14 часа, а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD. В самолета тип Airbus A320 са пътували 142 пътници. До момента властите не са уточнили откъде е дошъл димът и какво точно се е случило, отбелязва телевизията.

Още: Правителството на САЩ глоби British Airways с 1,1 млн. долара