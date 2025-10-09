Войната в Украйна:

Заради инцидент на борда: Самолет кацна аварийно в Букурещ

09 октомври 2025, 21:04 часа 148 прочитания 0 коментара
Заради инцидент на борда: Самолет кацна аварийно в Букурещ

Самолет на авиокомпанията British Airways, летящ от Истанбул за Лондон, кацна днес на международното летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, след като четирима пътници получиха интоксикация от вдишване на дим, съобщава телевизия Диджи 24. „Самолет на авиокомпанията British Airways, извършващ полет по маршрут Истанбул-Лондон, поиска днес в 17:50 часа спешно кацане на летище „Хенри Коанда“, тъй като четирима пътници са се оплакали от медицински проблеми. По първоначални информации изглежда, че съответните пътници са получили интоксикация с дим“, съобщи Националната компания на летищата - Букурещ.

Още: British Airways спря полетите си до и от Тел Авив

Цитираният източник посочва, че самолетът е кацнал безопасно в 18:14 часа, а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD. В самолета тип Airbus A320 са пътували 142 пътници. До момента властите не са уточнили откъде е дошъл димът и какво точно се е случило, отбелязва телевизията.

Още: Правителството на САЩ глоби British Airways с 1,1 млн. долара

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Авария Лондон British Airways самолет новини от Балканите
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес