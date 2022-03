Мъск мисли за създаване на социална мрежа без цензура

Като дългогодишен и активен потребител на Twitter Мъск напоследък критикува социалната мрежа и нейната политика. Преди няколко дни милиардерът направи анкета сред абонатите: „Свободата на словото е необходима за демокрацията. Смятате ли, че Twitter стриктно се придържа към този принцип? Той призова да се помисли внимателно над отговора, тъй като последствията ще бъдат "важни".

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

Повече от 70 процента са гласували с "не". След това Мъск отново се обръща към обществеността с въпроса: „Имаме ли нужда от нова платформа?“ Някои му предлагат просто да „купи Twitter“.

Туитовете на Илон Мъск наистина трябва да се приемат сериозно, въпреки че понякога това води до финансови загуби. Например през 2018 г. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ обвини предприемача в измама, тъй като подвел инвеститорите с публикациите си относно плановете да направи Tesla непублична и да изкупи обратно нейните акции по $420 на брой, тоест 20% по-скъпо от котировките в този момент.

Скоро стана ясно, че няма основания за подобни изявления, както и намерения компанията да стане частна. За уреждане на претенциите на комисията Мъск и Tesla платиха по 20 милиона долара, предприемачът напусна поста на председател на борда на директорите и се задължи да координира публикациите в Twitter с юристите на Tesla.

Сега Мъск се стреми да сложи край на този прекомерен контрол, като подчертава, че споразумението нарушава правото му на свобода на словото. Той се обърна към федералния съдия Алисън Нейтън и поиска споразумението с Комисията за ценни книжа и борси да бъде анулирано. Аргументът му е, че то е сключено под натиск и всъщност никога не е лъгал акционерите. Регулаторът обаче заяви, че дори съдът да отмени споразумението, туитовете на милиардера за дейността на Tesla ще останат обект на правителствено разследване.

За това, че в съвременните социални мрежи липсва свобода на словото, Мъск говори и в контекста на военната инвазия в Украйна и санкциите срещу Москва. Преди това той категорично отказа да блокира руските официални медии в мрежата Starlink с аргумента, че е абсолютен привърженик на свободата на словото.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.