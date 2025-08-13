От Космоса: Как ще работи противоракетният щит на САЩ "Златен купол"? (ВИДЕО)

Бъдещата американска система за противоракетна отбрана "Златен купол", рекламирана от администрацията на Доналд Тръмп, ще включва четири пласта – един сателитен и три наземни. Тя ще се състои от 11 батареи с малък обсег, разположени в континенталната част на САЩ, Аляска и Хавай. Това показва презентация на американското правителство по проекта, за която първи съобщиха от агенция Reuters на 13 август.

Презентацията, озаглавена "Действай бързо, мисли мащабно!", беше представена пред 3000 доставчици от отбранителната индустрия в Хънтсвил, Алабама. Това се случи миналата седмица.

Несигурност около проект за 175 млрд. долара

Системата трябва да бъде готова до 2028 г. - амбициозен краен срок определен от президента. Тя се оценява на 175 милиарда долара, но слайдовете показват, че все още има несигурност относно основната архитектура на проекта, тъй като още не е определен броят на пусковите установки, прехващачите, наземните станции и ракетните бази, необходими за системата.

Досега Конгресът е отпуснал 25 милиарда долара за "Златен купол" в приетия през юли закон за данъците и разходите на Тръмп. Още 45,3 милиарда долара са заделени за проекта в бюджетната заявка на президента за 2026 г.

Предназначен като многослоен противоракетен щит за Съединените щати, "Златен купол" черпи вдъхновение от израелската система "Железен купол", но е значително по-голям поради географските характеристики на територията, която трябва да защитава, и сложността, дължаща се на разнообразните заплахи, пред които ще бъде изправен.

Предупреждение от Космоса, радари и лазери на земята

Архитектурата на системата се състои от четири интегрирани слоя: космически слой за наблюдение и насочване за ракетно предупреждение и проследяване, както и "ракетна отбрана", и три наземни слоя, състоящи се от ракетни прехващачи, радари и потенциално лазери.

Изненадата в случая е новото голямо ракетно поле – според картата в презентацията, то изглежда разположено в Средния Запад. То включва прехващачи от ново поколение (NGI), произведени от Lockheed Martin, и системи THAAD на същата компания.

NGI е модернизирана ракета за мрежата от радари, прехващачи и друго оборудване Ground-Based Midcourse Defense (GMD) – понастоящем основният противоракетен щит за защита на Съединените щати от междуконтинентални балистични ракети. САЩ оперират пускови площадки от типа GMD в Южна Калифорния и Аляска. Новият план ще добави трета площадка в Средния Запад, за да противодейства на допълнителни заплахи.

Други технически препятствия, посочени в слайдовете, включват забавяне в комуникацията по веригата на т.нар. "системи за унищожаване". Причината - изпълнители като Lockheed, Northrop Grumman, RTX и Boeing разполагат с разнообразни системи за противоракетна отбрана.

Мъск не се споменава в проекта

Никъде не се споменава SpaceX на Илон Мъск, която участваше в търга за договорите за "Златен купол" заедно със софтуерния производител Palantir и производителя на отбранителни системи Anduril.

Пентагонът заяви, че събира информация "от индустрията, академичните среди, националните лаборатории и други правителствени агенции за подкрепа на "Златен купол"", но би било "неразумно" да се разкрива повече информация за програмата в тези ранни етапи, предаде Reuters.

Основната цел на "Златен купол"

Една от основните цели на "Златен купол" е да поразява целите по време на тяхната "фаза на ускорение" – бавното и предсказуемо изкачване на ракетата през земната атмосфера. По-скоро тя се стреми да разположи космически прехващачи, които могат по-бързо да прехващат приближаващи се ракети.

В презентацията се подчертава, че Съединените щати "са построили както прехващачи, така и превозни средства за повторно влизане в атмосферата", но никога не са правили такова средство, което да може да издържи топлината при повторно влизане в атмосферата, докато се цели във вражеска ракета.

Снимка: Getty Images

Последните линии на отбрана, наречени "подслой" и "ограничена зона на отбрана", ще включват нови радари и настоящи системи като Patriot, както и нова "обща" пускова установка, която ще изстрелва прехващачи срещу всички видове заплахи. Тези модулни и преместваеми системи ще бъдат проектирани така, че да се позволи бързо разгръщане в множество театри на военни действия.

Генералът от космическите сили Майкъл Гетлийн, потвърден миналия месец за ръководител на проекта "Златен купол", има 30 дни след 17 юли, за да сформира екип, още 60 дни, за да представи първоначален проект на системата, и 120 дни, за да представи пълен план за изпълнение, включващ подробности за сателитите и наземните станции. Това съобщават за Reuters лица, запознати с меморандум, подписан от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

