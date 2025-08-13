Историческо: Белият дом приема MMA среща от UFC

Белият дом ще бъде домакин на събитие на Ultimate Fighting Championship (UFC) през следващата година като част от тържествата на 4 юли в САЩ по случай 250-годишнината от основаването на страната. Събитието в клетката на октагона беше обявено от шефа на UFC Дейна Уайт, чието приятелство с президента Доналд Тръмп датира от началото на 2000 г., когато Тръмп беше домакин на някои от първите събития на UFC в своите бизнес имоти. "Това определено ще се случи", заяви Уайт пред CBS Mornings.

Уайт заяви, че планира да се срещне с президента и дъщеря му Иванка в края на месеца, за да финализира плановете. Служител на Белия дом потвърди събитието пред BBC. Това ще бъде първият път, в който бойно състезание на UFC ще бъде организирано в Белия дом.

Снимка: Getty Images

Не е ясно къде ще се проведе събитието. Боевете на UFC обикновено привличат десетки хиляди души и се провеждат в големи арени, в средата на които е разположена осемстранната клетка, която е запазена марка на спорта. "Когато ми се обади и ме помоли да го направя, той каза: "Искам Иванка да се ангажира с това", - каза Уайт за разговорите си с Тръмп. "Така че Иванка ме потърси и с нея започнахме да говорим за възможностите, за това къде ще бъде и, знаете ли, аз съставих всички визуализации."

Шегата на Тръмп става реалност

По време на събитие в Айова миналия месец Тръмп се подигра с идеята да организира бой в Белия дом. Той посочи, че има идеи за построяване на клетка за двубоя на територията на Белия дом, и предположи, че събитието може да приеме до 25 000 души. "Ще проведем UFC битка, помислете за това, на територията на Белия дом", заяви Тръмп на събитието "Поздрав към Америка", което се проведе на 4 юли в щата. "Имаме много земя там." Той заяви пред поддръжниците си на събитието, с което според него ще започне годината на честванията за 250-ия рожден ден на страната, че националните паркове и историческите обекти в САЩ също ще бъдат домакини на специални събития.

Доналд Тръмп с Дейна Уайт, снимка: Getty Images

Битката в UFC е последният ход на Тръмп, с който той иска да постави своя отпечатък върху Белия дом. Той превърна обновяването на целия комплекс на Белия дом в приоритет за втория си мандат. Досега Тръмп "премени" Овалния кабинет със златен декор, асфалтира тревната площ в Розовата градина, издигна два големи мачти за знамена на северната и южната морава и обяви плановете си да построи нова бална зала на стойност 200 млн. долара (151 млн. лв.) в Източното крило. Миналата седмица той се разходи по покрива на Западното крило, като заяви, че търси "друг начин да похарчи парите си за тази страна".

Плановете за битката идват малко след като Paramount, която е собственик на CBS, обяви седемгодишен договор на стойност 7,7 млрд. долара за излъчване на битките на UFC. Администрацията на Тръмп неотдавна одобри силно контролираното сливане между Skydance и Paramount, което включваше обещания и ангажименти на компаниите към администрацията, преди то да бъде одобрено, припомня BBC.