Наказателна акция: Тръмп заплаши "вражески" телевизионни мрежи с отнемане на лицензи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че някои телевизионни мрежи може да бъдат лишени от лицензите си, след като шоуто на комика Джими Кимъл беше свален от ефир от ABC заради изказвания по повод убийството на консервативния активист Чарли Кърк, предаде ВВС. Телевизионната мрежа, собственост на Disney, обяви в сряда вечерта, че временно спира излъчването на Jimmy Kimmel Live! "за неопределено време". Решението дойде след предупреждение от Федералната комисия по комуникациите (FCC), която заяви, че ще предприеме действия заради коментарите на водещия.

Още: Джими Кимъл взе италианско гражданство, за да може да избяга от Тръмп при нужда

Защо Тръмп преследва тв водещи?

В монолог в понеделник Кимъл определи заподозрения за убийството на Кърк като "републиканец от движението МАГА". Властите в щата Юта обаче посочиха, че стрелецът е бил повлиян от "лява идеология". Говорейки пред репортери на борда на "Еър Форс 1", Тръмп заяви: "Те получават лиценз, а дават само лоша публичност. Може би техният лиценз трябва да бъде отнет."

Още: Защо свалиха късното шоу на Джими Кимъл: Доналд Тръмп със своя версия

Председателят на FCC Брендън Кар заяви, че свалянето на Кимъл "не е последната стъпка" и обеща регулаторът да продължи да държи телевизионните оператори "отговорни пред обществения интерес".

Компанията Nexstar, един от най-големите собственици на телевизионни станции в САЩ, също обяви, че временно няма да излъчва шоуто на Кимъл, определяйки изказванията му като "обидни и нечувствителни". Sinclair - най-голямата група ABC станции - ще замести предаването с програма в памет на Кърк.

Решението на ABC предизвика остра полемика. Бившият президент Барак Обама определи действията на администрацията като "нова и опасна форма на култура на отмяна". Актьори, сценаристи и профсъюзи също осъдиха отстраняването на Кимъл, позовавайки се на конституционно гарантираната свобода на словото.

Други обаче настояха, че случаят не е "cancel culture", а последица от неподходящи изказвания. Консервативни коментатори обвиниха Кимъл, че е подвел обществеността, свързвайки убийството с поддръжници на Тръмп. Комисарят на FCC Анна Гомес се разграничи от твърдата линия на колегите си, като заяви, че "политическо насилие, извършено от един човек, не може да бъде използвано като оправдание за по-широка цензура или контрол".

Още: Тръмп: Джими Кимъл е най-некадърният водещ в историята на "Оскарите"