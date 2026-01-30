Спорт:

Нов шокиращ иск срещу Пъф Деди: Заплашил жертвата да мълчи с убийството на Тупак Шакур

В последните дни световните медии бяха разтърсени от нови обвинения срещу легендарния рапър и продуцент Шон Диди Комбс. Според ново съдебно дело, подадено в Манхатънския Върховен съд, Комбс е използвал убийството на рапъра Тупак Шакур като заплаха срещу предполагаем мъж - жертва на сексуално насилие, за да го накара да мълчи.

Твърденията

Искът е подаден от мъж, който твърди, че през 2012 г. е бил обект на сексуално насилие от страна на Комбс в хотелска стая в Ню Йорк. Според иска, Комбс е упоил мъжа с наркотици и след това го е изнасилил, използвайки физическа сила и заплахи. Най-шокиращата част от съдебното дело е заплахата, свързана с Тупак Шакур.

Снимка: Getty Images

Според цитатите от съдебните документи, това е ясна препратка към убийството на Шакур през 1996 г. Според ищеца е имало за цел да предизвика страх и да го накара да не говори за случилото се.

"По-добре не казвай и дума на никого за това", посочено е като цитат в делото. 

"Смъртните заплахи на Комбс бяха безкрайни и самоналагащи се: мълчание или смърт", се казва още в иска, пише "New York Post".

Тупак Шакур е бил застрелян в Лас Вегас през 1996 г., а убийството му остава едно от най-загадъчните и обсъждани в историята на музиката. Макар че съществуват слухове и спекулации за евентуална намеса на известни личности, Шон Комбс никога не е бил официално обвинен в убийството.

Снимка: Getty Images

Важно е да се подчертае, че новият иск не свързва Пъф Деди с убийството на Шакур, а използва трагичния случай като метафора за заплаха срещу жертвата на сексуално насилие.

Това дело е само едно от многото, заведени срещу Комбс през последните години за сексуално насилие и злоупотреби. Въпреки че някои обвинения вече са довели до съдебни решения и частични присъди, новите твърдения подчертават повтарящ се модел на заплахи и насилие.

Според публикации в медиите, Пъф Деди и неговите представители засега не са коментирали конкретно този иск.

Ева Петрова
