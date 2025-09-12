Пъф Деди поръчал убийството на Тупак Шакур

Скандалният рапър Шон Комбс, известен още като Пи Диди и Пъф Деди, вероятно е предложил голяма награда за убийството на колегата му Тупак Шакур. Това съобщава "USA Today", цитирайки думите на Дуейн Дейвис, който е сочен за вероятния убиец на Шакур. Изданието съобщава, че през септември 1996 г., след бой между представители на две калифорнийски банди в Лас Вегас, Шакур е ударил съперника си Орландо Андерсън. Той е разказал за инцидента на чичо си Дуейн Дейвис, който е искал да помогне на племенника си да си отмъсти. Но полицейският доклад, с който авторите на материала са се запознали, съдържа информация, че Дейвис е имал друга причина да преследва рапъра, а именно парична награда от 1 милион долара.

Дуейн Дейвис в съдебната зала през ноември 2023 г., снимка: Getty Images

Тупак Шакур е прострелян няколко часа след инцидента. Той почина няколко дни по-късно, на 13 септември 1996 г. "Дейвис беше обвинен в убийството на Шакур през 2023 г. Твърдението, че Комбс е поръчал убийствата на Шакур и Найт, беше подчертано в дело, заведено от адвокатите на Дейвис по-късно същата година, приблизително по същото време, когато федералните следователи повдигнаха обвинения срещу Комбс за редица несвързани престъпления", се казва в съобщението.

Документи, подадени като част от поредица от съдебни дела срещу Пи Диди, включваха две други твърдения за участието му в смъртта на Шакур, в които се казваше, че "той се е хвалил, че е поръчал убийството и че може да е платил за наетия Кадилак, използван при стрелбата от колата". 55-годишният Комбс не е обвинен във връзка със смъртта на Шакур и многократно е отричал всякакво участие.

Чака се присъда за Пъф Деди

Снимка: Getty Images

Известният американски рапър и продуцент Шон Комб бе изправен през Темида по обвинения в насилие и трафик на хора. Рапърът призна, че на партитата му е имало много известни звезди, които са мълчали за сексуалното насилие от негова страна. В случая са замесени имената на музиканти, актьори и други известни личности.

През февруари 2025 г. адвокатът на Комбс отказа да защитава правата на заподозрения в съда и официално се оттегли от участието си в делото. Той не разкри причините за решението си. В началото на юли журито осъди Шон Комбс. Той беше признат за виновен по две обвинения за трафик на хора с цел въвличането им в проституция. В същото време Пи Диди избегна най-сериозните обвинения - трафик на хора за сексуални цели и създаване на престъпна общност, припомня БГНЕС. Присъдата му ще стане ясна през октомври.

