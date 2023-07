Още през 1994 г. Ричард Никсън предрича войната в Украйна

Писмото на американския президент Никсън (1969-1973) беше разсекретено от Президентската библиотека на Бил Клинтън (1993-2001), съобщава The Wall Street Journal. Тогава Никсън пише писмо до наследника си след пътуване до Русия, Украйна, Германия и Великобритания.

В писмото Никсън отбелязва, че американските власти не обръщат внимание на украинския въпрос, а той е много важен и ще се окаже особено сериозен: "Предвид изключителното значение на Украйна, призовавам ви да засилите нашето дипломатическо представителство в Киев".

Писмото се състои от седем листа, в които Ричард Никсън говори за резултатите от двуседмично пътуване, като се обръща към Бил Клинтън. Той поучава американския президент как правилно да изгражда отношения с Русия и Борис Елцин. Никсън обвинява първия президент на Русия в пиянство.

