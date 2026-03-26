Пентагонът мисли да пренасочи към Близкия изток оръжие, предвидено за Украйна

Пентагонът обмисля дали да пренасочи оръжия, предназначени за Украйна, към Близкия изток, защото войната в Иран изчерпва някои от най-важните боеприпаси на американските въоръжени сили. Това твърдят трима запознати с въпроса източници, цитирани от The Washington Post. Въпреки че все още не е взето окончателно решение за пренасочването на оборудването, тази промяна би подчертала нарастващите компромиси, необходими за поддържане на войната на Щатите с Ислямската република.

Може да бъде засегната програмата PURL

Оръжията, които биха могли да бъдат пренасочени от Украйна към Близкия изток, включват ракети за противовъздушна отбрана, поръчани чрез програмата на НАТО, стартирана миналата година, в рамките на която партньорските страни купуват американски оръжия за Киев. Става въпрос за инициативата „Списък с приоритетните нужди на Украйна“ (PURL), която осигури доставката на избрано военно оборудване за Киев, въпреки че администрацията на Доналд Тръмп преустанови по-голямата част от пряката помощ за сигурност от Пентагона.

Говорител на Пентагона заяви, че Министерството на отбраната на САЩ ще „гарантира, че американските сили, както и тези на нашите съюзници и партньори, разполагат с необходимото, за да се сражават и да побеждават“, но отказа да коментира повече.

Посланикът на Украйна в САЩ Олга Стефанишина каза, че Киев информира партньорите си за своите нужди, включително в областта на противовъздушната отбрана, но разбира „периода на значителна несигурност“ по време на войната.

В отговор на въпроси от The Washington Post представител на НАТО не е коментирал дали военният алианс е наясно за евентуално пренасочване на американско оборудване. Представителят е казал, че страните „продължават да допринасят за PURL и оборудването непрекъснато постъпва в Украйна“.

От миналото лято инициативата е доставила 75% от ракетите за украинските батареи Patriot и почти всички боеприпаси, използвани в другите системи за противовъздушна отбрана, отбелязва неназованият служител на НАТО.

