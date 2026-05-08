Новата власт:

Бразилският президент видя напредък след срещата с Тръмп

08 май 2026, 6:01 часа 582 прочитания 0 коментара
Бразилският президент Лула да Силва заяви в четвъртък, че не смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще има някакво влияние на предстоящите избори в Бразилия, съобщава "Ройтерс". "Мисля, че той ще се държи като президент на Съединените щати, оставяйки бразилския народ да реши собствената си съдба", каза Лула.

Той направи изявлението по време на пресконференция след срещата си с Тръмп по-рано през деня.

Тричасови разговори в Белия дом

Силва заяви, че тричасовите разговори в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп са помогнали за стабилизиране на отношенията между Бразилия и САЩ, които са обтегнати заради митата на Тръмп.

Двамата лидери трябваше да отговарят на въпроси на репортери заедно в Овалния кабинет, но не се явиха, което предизвика спекулации за провал в разговорите на фона на гнева на Тръмп заради съдебното преследване на бившия президент Жаир Болсонаро от Бразилия.

Но Лула каза, че е поискал да не се провежда пресконференция преди срещата и съобщи за напредък на връзките.

"Направихме важна стъпка в консолидирането на отношенията между Бразилия и Съединените щати, каза Лула. Важно е Съединените щати да си възвърнат интереса към нещата, които се случват в Бразилия."

Тръмп похвали "много динамичния президент на Бразилия" в публикация в социалните медии, в която се казва, че срещата с Лула е преминала "много добре".

Двамата лидери обсъдиха търговия, сигурност, критични минерали и организирана престъпност. Търговски представители на САЩ и Бразилия се съгласиха да разговарят през следващите седмици, за да обсъдят това, което бразилската страна определи като край на тарифите.

Доналд Тръмп Бразилия САЩ Лула да Силва Белия дом
Антон Иванов Редактор
