Военни кораби на САЩ са преминали през Ормузкия проток въпреки обстрела

08 май 2026, 6:17 часа
Три разрушителя на американския военноморски флот са преминали през Ормузкия проток, докато са били обстрелвани - USS Truxtun, USS Mason and USS Rafael Peralta. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Той поясни в своята социална мрежа , че на разрушителите не са нанесени щети, но са нанесени "сериозни щети на иранските нападатели".

Малко по-рано американската армия заяви, че е атакувала "ирански военни цели", след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато са преминавали през Ормузкия проток по посока към Залива.

"Американските сили прехванаха непровокираните ирански атаки и отвърнаха със защитни удари, докато ракетни ескадрени миноносци на американския военноморски флот преминаваха през Ормузкия проток към Залива на 7 май", написа Централното командване на американските въоръжени сили в социалната мрежа "X".

Централното командване уточни, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове.

Американската армия "неутрализира заплахите и атакува иранските военни обекти, отговорни за нападенията срещу американските сили, сред които обект за изстрелване на ракети и пускане на дронове, командни и контролни центрове и бази за разузнаване и наблюдение", се казва в изявлението на Централното командване.

Централният щаб на иранските въоръжени сили заяви, че САЩ са нарушили примирието с атака срещу ирански петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Ормузкия проток.

"Същевременно, с помощта на някои страни от региона, те извършиха въздушни атаки срещу цивилни райони по протежението на бреговете на Бандар Хамир, Сирик и остров Кешм", каза още централният щаб.

Виолета Иванова
