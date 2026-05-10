Спорт:

Огромен пожар във фабрика за пластмаси изстреля стълбове черен дим във въздуха (ВИДЕО)

10 май 2026, 16:46 часа 868 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Огромен пожар във фабрика за пластмаси изстреля стълбове черен дим във въздуха (ВИДЕО)

Огромен пожар в завод в Тенеси бушува вече повече от 24 часа, издигайки стълбове черен дим във въздуха и принуждавайки жителите да останат на закрито, предават световните медии. Пожарът е избухнал около 10:45 ч. местно време в петък в завода за пластмаси Sigma Renew 360 в Хенри, според WBBJ. Към 16:00 ч. служители от службата за управление на извънредни ситуации в окръг Хенри заявиха, че пожарът е почти напълно потушен. В петък следобед жителите бяха помолени да избягват района и да останат на закрито.

Служителите заявиха, че димът ще продължи да се разпространява в околността в продължение на 24 часа и може да доведе до проблеми с качеството на въздуха в района. 

Първоначално властите заявиха, че гасенето на пожара може да отнеме дни. Екипи от 20 агенции извън окръга пристигнаха, за да помогнат за овладяването на пожара, заявиха властите. Мястото ще бъде предадено на служба за екологично почистване. Причината за пожара и оценките за нанесените щети не бяха известни веднага.

Още: Експлозия на плавателен съд край Маями, има ранени

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Тенеси Фабрика пожар
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес