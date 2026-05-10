Огромен пожар във фабрика за пластмаси изстреля стълбове черен дим във въздуха (ВИДЕО)

Огромен пожар в завод в Тенеси бушува вече повече от 24 часа, издигайки стълбове черен дим във въздуха и принуждавайки жителите да останат на закрито, предават световните медии. Пожарът е избухнал около 10:45 ч. местно време в петък в завода за пластмаси Sigma Renew 360 в Хенри, според WBBJ. Към 16:00 ч. служители от службата за управление на извънредни ситуации в окръг Хенри заявиха, че пожарът е почти напълно потушен. В петък следобед жителите бяха помолени да избягват района и да останат на закрито.

A massive cloud of black smoke has blanketed the U.S. state of Tennessee — a major fire broke out at a plastic recycling plant



The flames rapidly engulfed the facility, with thick toxic smoke visible for miles. According to local authorities, the fire completely destroyed three…

Служителите заявиха, че димът ще продължи да се разпространява в околността в продължение на 24 часа и може да доведе до проблеми с качеството на въздуха в района.

Първоначално властите заявиха, че гасенето на пожара може да отнеме дни. Екипи от 20 агенции извън окръга пристигнаха, за да помогнат за овладяването на пожара, заявиха властите. Мястото ще бъде предадено на служба за екологично почистване. Причината за пожара и оценките за нанесените щети не бяха известни веднага.

