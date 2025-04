Подпалиха резиденцията на губернатор в САЩ, той и семейството му са били вътре (ВИДЕО)

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро потвърди, че той и семейството му са били евакуирани от дома си след палеж, който е нанесъл щети на значителна част от официалната резиденция на губернатора, предаде The New York Times.

Pennsylvania Governor Josh Shapiro’s mansion was burned by an arsonist early Sunday morning while he and his family slept inside. All in the home were thankfully in other parts of the location and able to exit safely. Police are offering $10K for tips leading to the arsonist. pic.twitter.com/zmqWL2PbBl

Шапиро, който е част от Демократическата партия, коментира в социалните мрежи, че щатска полиция е влязла в дома му и го е събудила, заедно със семейството му - полицаите са били принудени да влязат буквално с взлом. Няма подстрадали, пожарникари са се намесили и са угасили огъня.

"Всеки ден сме до правоохранителните органи и лицата за първа помощ, които бягат към опасност, за да защитим нашите общности.Снощи те направиха това за нашето семейство – и аз и Лори сме им вечно благодарни, че ни пазят в безопасност", каза губернаторът.

Last night at about 2AM, my family and I woke up to bangs on the door from the Pennsylvania State Police after an arsonist set fire to the Governor’s Residence in Harrisburg.



