Любопитно:

Мускули и дипломация: Посланикът на САЩ в ООН привлече вниманието (ВИДЕО)

13 февруари 2026, 14:36 часа 212 прочитания 0 коментара
Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц привлече вниманието, след като демонстрира впечатляващата си физическа форма. Това стана по време на посещението му в Женева. Той уверено правеше лицеви опори редом с американски морски пехотинци. Видеото бързо събра милиони гледания.

Уолц е бивш офицер от специалните сили на американската армия, служил в „Зелените барети“. Преди това е работил като съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, но е замесен в голям скандал. Уолц създаде чат в Signal за висши служители на Белия дом, за да обсъждат ударите срещу хусите и случайно добави главния редактор на „Atlantic“ Джефри Голдбърг към разговора. ОЩЕ: Теч на данни: Администрацията на Тръмп забърка нов скандал с приложението Signal

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
лицеви опори Майк Уолц
