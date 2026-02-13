Мускули и дипломация: Посланикът на САЩ в ООН привлече вниманието (ВИДЕО)

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц привлече вниманието, след като демонстрира впечатляващата си физическа форма. Това стана по време на посещението му в Женева. Той уверено правеше лицеви опори редом с американски морски пехотинци. Видеото бързо събра милиони гледания.
💪🇺🇸 The U.S. Ambassador to the UN showed off his impressive physical shape— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026
During a visit to Geneva, Michael Waltz confidently did push-ups alongside U.S. Marines.
He posted the video on social media — it quickly went viral, racking up millions of views.
Waltz is a former… pic.twitter.com/DxHuj7CCLU
Уолц е бивш офицер от специалните сили на американската армия, служил в „Зелените барети“. Преди това е работил като съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, но е замесен в голям скандал. Уолц създаде чат в Signal за висши служители на Белия дом, за да обсъждат ударите срещу хусите и случайно добави главния редактор на „Atlantic“ Джефри Голдбърг към разговора. ОЩЕ: Теч на данни: Администрацията на Тръмп забърка нов скандал с приложението Signal