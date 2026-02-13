Колумбия с нестандартен кандидат за депутат

Изкуствен интелект е сред кандидатите, за които ще се гласува на парламентарните избори на 8 март в Колумбия, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Кандидатка на име Гайтана е дело на изкуствен интелект и е представена в социалните мрежи като жена със синя кожа, която се определя като "еколог" и "защитник на животните". Гласът й е също генериран изкуствено. Гайтана е кръстена на легендарна индианка, превърнала се в символ на съпротивата.

Необичайната кандидатка обясни по местното радио "Каракол", че води „кампания“, основана на „цифрова демокрация“ и че ще се вслушва в гласа на индианските общности.

Нейните проекти за реформи ще бъдат подложени на виртуално гласуване, преди евентуално да бъдат представени в парламента.

Името на странната кандидатка се появява в бюлетината за изборите в „индианските избирателни райони“, според сайта на изборните власти. Става въпрос за места са запазени за коренните народи, за да се гарантира тяхното политическо представителство.

Карлос Редондо, инженер от племето Зену, отговарящ за проекта "Гайтана", обясни, че мненията, които необичайната кандидатка за депутат изразява, са вдъхновени от дискусии на над 10 000 потребители на специализиран уебсайт.