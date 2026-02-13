ФБР с описание на похитителя на майката на ТВ водещата Нанси Гътри, удвои и наградата

ФБР публикува първото физическо описание на мъжа, за когото се смята, че е отвлякъл Нанси Гътри, майката на американската телевизионна водеща Савана Гътри. 84-годишната Нанси Гътри изчезна посред нощ от дома си в Тусон, Аризона, и беше видяна за последен път преди две седмици. Властите смятат, че тя е била отвлечена против волята си. ФБР анализира записите от камерата на вратата на дома ѝ и смята, че тя е отвлечена от мъж с ръст между 175 и 178 см и средно тегло.

Още: След отвличането на майката на ТВ водеща: Има задържан, но от нея няма и следа

Това е първият път, когато мъжът от видеозаписа е официално идентифициран като заподозрян по случая, който привлече огромно внимание както в САЩ, така и в чужбина. В последното си изявление ФБР заяви, че е успяло да установи идентифициращи подробности след извършване на криминалистичен анализ. То описа раницата, носена от заподозрения във видеото, което беше публикувано по-рано тази седмица, съобщава BBC.

По време на издирването на Гътри са били намерени и чифт черни ръкавици, съобщи в четвъртък CBS. Нанси Гътри е видяна за последен път в събота вечер, 31 януари, когато членове на семейството ѝ я закарали до дома. Членове на църквата ѝ забелязали отсъствието ѝ на неделната служба и уведомили семейството ѝ.

Удвоена парична награда

Снимка: Getty Images

Властите предупредиха, че без лекарствата си тя може да е в тежко здравословно състояние. Шерифът на окръг Пима Крис Нанос заяви, че тя "не е в добро физическо здраве", но няма данни за когнитивни проблеми. От 1 февруари ФБР заяви, че е получило над 13 000 сигнала във връзка със случая, включително 4000 в рамките на 24 часа след публикуването на записите от камерата на вратата.

ФБР предлага парична награда на всеки, който предостави информация за изчезването ѝ, и вече удвои наградата от 50 000 на 100 000 долара.

Още: Разкритие: ФБР не открива трафик на жени за секс с влиятелни мъже по случая "Епстийн"

По-рано тази седмица мъж беше задържан във връзка с изчезването на Гътри, а домът му в Рио Рико, южно от Тусон, Аризона, беше претърсен, преди да бъде освободен. В изявление пред репортери след инцидента той заяви, че не знае коя е Нанси Гътри.

Савана Гътри и нейните двама братя и сестри публикуваха редица призиви в социалните медии, насочени към потенциалните похитители на майка им. Те вярват, че тя все още е жива, и са заявили, че са готови да платят за нейното завръщане.