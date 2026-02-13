Спорт:

ФБР с описание на похитителя на майката на ТВ водещата Нанси Гътри, удвои и наградата

13 февруари 2026, 15:20 часа 371 прочитания 0 коментара
ФБР с описание на похитителя на майката на ТВ водещата Нанси Гътри, удвои и наградата

ФБР публикува първото физическо описание на мъжа, за когото се смята, че е отвлякъл Нанси Гътри, майката на американската телевизионна водеща Савана Гътри. 84-годишната Нанси Гътри изчезна посред нощ от дома си в Тусон, Аризона, и беше видяна за последен път преди две седмици. Властите смятат, че тя е била отвлечена против волята си. ФБР анализира записите от камерата на вратата на дома ѝ и смята, че тя е отвлечена от мъж с ръст между 175 и 178 см и средно тегло.

Още: След отвличането на майката на ТВ водеща: Има задържан, но от нея няма и следа

Това е първият път, когато мъжът от видеозаписа е официално идентифициран като заподозрян по случая, който привлече огромно внимание както в САЩ, така и в чужбина. В последното си изявление ФБР заяви, че е успяло да установи идентифициращи подробности след извършване на криминалистичен анализ. То описа раницата, носена от заподозрения във видеото, което беше публикувано по-рано тази седмица, съобщава BBC.

По време на издирването на Гътри са били намерени и чифт черни ръкавици, съобщи в четвъртък CBS. Нанси Гътри е видяна за последен път в събота вечер, 31 януари, когато членове на семейството ѝ я закарали до дома. Членове на църквата ѝ забелязали отсъствието ѝ на неделната служба и уведомили семейството ѝ.

Удвоена парична награда

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Властите предупредиха, че без лекарствата си тя може да е в тежко здравословно състояние. Шерифът на окръг Пима Крис Нанос заяви, че тя "не е в добро физическо здраве", но няма данни за когнитивни проблеми. От 1 февруари ФБР заяви, че е получило над 13 000 сигнала във връзка със случая, включително 4000 в рамките на 24 часа след публикуването на записите от камерата на вратата. 

ФБР предлага парична награда на всеки, който предостави информация за изчезването ѝ, и вече удвои наградата от 50 000 на 100 000 долара.

Още: Разкритие: ФБР не открива трафик на жени за секс с влиятелни мъже по случая "Епстийн"

По-рано тази седмица мъж беше задържан във връзка с изчезването на Гътри, а домът му в Рио Рико, южно от Тусон, Аризона, беше претърсен, преди да бъде освободен. В изявление пред репортери след инцидента той заяви, че не знае коя е Нанси Гътри. 

Савана Гътри и нейните двама братя и сестри публикуваха редица призиви в социалните медии, насочени към потенциалните похитители на майка им. Те вярват, че тя все още е жива, и са заявили, че са готови да платят за нейното завръщане.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Отвличане САЩ ФБР Нанси Гътри
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес