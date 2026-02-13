Тръмп отмени ключова климатична мярка на Обама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отменя текст, приет по времето на Барак Обама, който служеше като правна основа за борбата с емисиите на парникови газове в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Решението, обявено тържествено от Белия дом, незабавно прекратява стандартите за емисии на превозните средства и отваря пътя за отмяна на други екологични регулации, включително по отношение на емисиите от електроцентрали.

Това „ще спести хиляди милиарди долари на американските потребители“, като намали цената на автомобилите, увери американският президент, който открито изразява скептицизъм към климатичните промени.

Борба с емисиите на парникови газове

С премахването на правната основа, на която Агенцията за опазване на околната среда разчиташе, за да регулира емисиите на парникови газове, републиканецът нанася сериозен удар върху климатичната политика на страната. САЩ са най-големият източник на парникови емисии, които затоплят планетата.

По повод решението на Тръмп бившият президент на САЩ Барак Обама заяви: "Без този основополагащ текст ще бъдем по-малко защитени, по-малко здрави и по-малко способни да се борим с климатичните промени и всичко това, за да може индустрията на изкопаемите горива да печели още повече“.

Този обрат „е предателство спрямо американския народ и утвърждава Републиканската партия като партията на замърсителите“, заяви от своя страна губернаторът демократ на Калифорния Гавин Нюсъм, яростен опонент на Доналд Тръмп, като обеща да оспори решението в съда.

Приет през 2009 г. по време на президентството на демократа Барак Обама, отмененият от Тръмп текст постановяваше, че шест парникови газа са опасни за общественото здраве и следователно попадат в обхвата на замърсителите, регулирани от федералната агенция. Това решение отвори пътя за множество федерални регулации, целящи ограничаване на емисиите на тези газове, започвайки с емисиите от камиони и автомобили.