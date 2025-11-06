Пренебрегвани десетки животни в затворен зоопарк най-накрая бяха спасени (ВИДЕО)

Десетки лъвове, тигри и мечки, оцелели във вече затворена зоологическа градина в покрайнините на Буенос Айрес, Аржентина, най-накрая получават спешна ветеринарна помощ след години на пренебрегване. 62 големи котки и две кафяви мечки, които са били намерени да се движат неуверено в изключително малки клетки, които могат да предизвикат клаустрофобия, преминават оценка и лечение преди възможността им за прехвърляне в обширни пространства за диви животни в чужбина.

#EmergencyMissionArgentina We’re beyond proud to share some groundbreaking news:

In July 2025, we signed a Memorandum of Understanding with the Government of Argentina which outlines our collective goal to end the private keeping and commercial trade of big cats in the country. pic.twitter.com/31dzktklrY — FOUR PAWS International (@fourpawsint) October 29, 2025

Една от най-големите спасителни мисии на животни

Тази грандиозна спасителна операция, една от най-големите и най-предизвикателните от този вид, следва скорошно споразумение между аржентинските власти и международна организация за защита на животните.

Зоологическата градина в Лухан, известна с това, че позволявала на посетителите да докосват и позират с големите котки, бе затворена през 2020 г. поради нарастващи опасения за безопасността. Въпреки това положението на пленените животни там само се влоши.

В продължение на пет години останалите индивиди бяха поддържани от няколко предани служители на зоологическата градина, които, въпреки че загубиха работата си, продължиха да хранят и да се грижат за лъвовете и тигрите, живеещи в плен. Повечето от животните, за съжаление, не оцеляват.

Когато международната организация за защита на животните "Four Paws" за първи път посещава зоопарка през 2023 г., служителите преброяват 112 лъвове и тигри - рязък спад в броя на животните, като се има предвид, че се смяташе, че повече от 200 големи котки са живели в зоопарка по времето, когато той беше затворен.

Две години по-късно почти половината от тях са загинали от болести, причинени от лошо хранене, рани от битки с други животни, с които никога не биха се срещнали в дивата природа, инфекции поради липса на медицинска грижа и органна недостатъчност от стреса да живеят в такива стегнати условия.

„Беше наистина шокиращо“, казва ръководителят на програмата на организацията, Лучиана Д’Абрамо, посочвайки клетка с площ от три квадратни метра, препълнена със седем женски лъвици. „Пренаселена е меко казано.“

До съседната клетка двe азиатски тигри споделят малко пространство с два африкански лъва — „социална комбинация, която никога не би се срещнала в природата“, казва Д’Абрамо. „Има много враждебност и борби.“

В местата, управлявани от „Four Paws“ по целия свят, единствен лъв обикновено получава 10 000 квадратни метра за себе си.

След като по-рано тази година постигна споразумение с правителството на Аржентина, „Four Paws“ пое отговорността за оцелелите диви животни в Лухан през миналия месец.

Меморандумът за разбирателство включваше ангажимент на Аржентина да прекрати продажбата и частната собственост върху екзотични котки в голямата южноамериканска страна, където усилията за прилагане на закона често се сблъскват с препятствия в 23-те провинции, които имат собствени правила и регулации.

Въпреки че базираната във Виена организация е евакуирала гладуващи тигри от Сирия по време на гражданската война, мечки и хиени, оставени без надзор в опустошения от войната иракски град Мосул, както и занемарени лъвчета от обсадения ивица Газа, тя никога досега не е спасявала толкова голям брой големи котки. „Тук броят на животните и условията, в които се държат, правят това много по-голямо предизвикателство“, каза д-р Амир Халил, ветеринарят, ръководещ извънредната мисия на групата. „Това е една от най-големите ни мисии… не само в Аржентина или Латинска Америка, но и по целия свят.“

В четвъртък ветеринари и експерти от организацията с бързи действия оценяваха състоянието на животните едно по едно. Повечето от тях не бяха ваксинирани, стерилизирани или маркирани с микрочип за идентификация

🆘 #EmergencyMissionArgentina: The start of the veterinary assessments for more than 60 big cats and 2 bears has been challenging. Originally, our dedicated crew had planned to examine the two bears and the lioness Lucy first. pic.twitter.com/Dea1TRsQcM — FOUR PAWS International (@fourpawsint) November 3, 2025

Бързите прегледи често прерастваха в спешни операции.

След като прецени всяко животно през следващите седмици, „Four Paws“ ще организира прехвърлянето им в по-просторни и естествени домове по целия свят.

Някои аржентински служители на зоопарка, които десетилетия са се грижили и хранили големите котки, казват, че са щастливи да видят как „Four Paws“ подобрява условията за живот на животните. Но има и усещане за носталгия по това, как нещата са били по-рано, пише Independent.