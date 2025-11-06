Войната в Украйна:

Пренебрегвани десетки животни в затворен зоопарк най-накрая бяха спасени (ВИДЕО)

06 ноември 2025, 12:55 часа 685 прочитания 0 коментара
Пренебрегвани десетки животни в затворен зоопарк най-накрая бяха спасени (ВИДЕО)

Десетки лъвове, тигри и мечки, оцелели във вече затворена зоологическа градина в покрайнините на Буенос Айрес, Аржентина, най-накрая получават спешна ветеринарна помощ след години на пренебрегване. 62 големи котки и две кафяви мечки, които са били намерени да се движат неуверено в изключително малки клетки, които могат да предизвикат клаустрофобия, преминават оценка и лечение преди възможността им за прехвърляне в обширни пространства  за диви животни в чужбина.

Една от най-големите спасителни мисии на животни

Тази грандиозна спасителна операция, една от най-големите и най-предизвикателните от този вид, следва скорошно споразумение между аржентинските власти и международна организация за защита на животните.

Още: Навън броди суперхищник, който всява в пъти повече страх от лъва (ВИДЕО)

Зоологическата градина в Лухан, известна с това, че позволявала на посетителите да докосват и позират с големите котки, бе затворена през 2020 г. поради нарастващи опасения за безопасността. Въпреки това положението на пленените животни там само се влоши.

В продължение на пет години останалите индивиди бяха поддържани от няколко предани служители на зоологическата градина, които, въпреки че загубиха работата си, продължиха да хранят и да се грижат за лъвовете и тигрите, живеещи в плен. Повечето от животните, за съжаление, не оцеляват.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Когато международната организация за защита на животните "Four Paws" за първи път посещава зоопарка през 2023 г., служителите преброяват 112 лъвове и тигри - рязък спад в броя на животните, като се има предвид, че се смяташе, че повече от 200 големи котки са живели в зоопарка по времето, когато той беше затворен.

Две години по-късно почти половината от тях са загинали от болести, причинени от лошо хранене, рани от битки с други животни, с които никога не биха се срещнали в дивата природа, инфекции поради липса на медицинска грижа и органна недостатъчност от стреса да живеят в такива стегнати условия.

Още: Датски зоопарк търси домашни животни за храна на хищниците (+18 ВИДЕО)

„Беше наистина шокиращо“, казва ръководителят на програмата на организацията, Лучиана Д’Абрамо, посочвайки клетка с площ от три квадратни метра, препълнена със седем женски лъвици. „Пренаселена е меко казано.“

До съседната клетка двe азиатски тигри споделят малко пространство с два африкански лъва — „социална комбинация, която никога не би се срещнала в природата“, казва Д’Абрамо. „Има много враждебност и борби.“

В местата, управлявани от „Four Paws“ по целия свят, единствен лъв обикновено получава 10 000 квадратни метра за себе си.

След като по-рано тази година постигна споразумение с правителството на Аржентина, „Four Paws“ пое отговорността за оцелелите диви животни в Лухан през миналия месец.

Меморандумът за разбирателство включваше ангажимент на Аржентина да прекрати продажбата и частната собственост върху екзотични котки в голямата южноамериканска страна, където усилията за прилагане на закона често се сблъскват с препятствия в 23-те провинции, които имат собствени правила и регулации.

Въпреки че базираната във Виена организация е евакуирала гладуващи тигри от Сирия по време на гражданската война, мечки и хиени, оставени без надзор в опустошения от войната иракски град Мосул, както и занемарени лъвчета от обсадения ивица Газа, тя никога досега не е спасявала толкова голям брой големи котки. „Тук броят на животните и условията, в които се държат, правят това много по-голямо предизвикателство“, каза д-р Амир Халил, ветеринарят, ръководещ извънредната мисия на групата. „Това е една от най-големите ни мисии… не само в Аржентина или Латинска Америка, но и по целия свят.“

Още: Под заплаха: Ще изчезнат ли половината видове птици и арктическите тюлени

В четвъртък ветеринари и експерти от организацията с бързи действия оценяваха състоянието на животните едно по едно. Повечето от тях не бяха ваксинирани, стерилизирани или маркирани с микрочип за идентификация

Бързите прегледи често прерастваха в спешни операции. 

След като прецени всяко животно през следващите седмици, „Four Paws“ ще организира прехвърлянето им в по-просторни и естествени домове по целия свят.

Някои аржентински служители на зоопарка, които десетилетия са се грижили и хранили големите котки, казват, че са щастливи да видят как „Four Paws“ подобрява условията за живот на животните. Но има и усещане за носталгия по това, как нещата са били по-рано, пише Independent.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Аржентина Зоопарк Животни Четири лапи зоологическа градина Закон за защита на животните
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес