23 декември 2025, 06:30 часа 280 прочитания 0 коментара
Нови бойни кораби ще носят името на Тръмп (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще конструират нов клас бойни кораби, който ще носи неговото име, предадоха световните агенции. Франс прес припомня по този повод, че е изключително нетипично кораби да бъдат кръщавани на действащ американски президент. „Тези кораби ще бъдат най-добрите в света“, увери Тръмп по време на пресконференция в резиденцията си във Флорида. Тръмп поясни, че първоначално ще бъдат конструирани два бойни кораба от „клас Тръмп“, които той описа като по-големи, по-бързи и 100 пъти по-мощни. Тръмп каза, че идеята е да бъдат построени накрая до 20-25 нови кораба.

Какви цели си поставя Тръмп?

„Ще започнем да харчим пари за строителство на самолети и кораби и за нещата, от които се нуждаем, не след 10 или 15 години. Нуждаем се от тях сега“, заяви Тръмп.

Държавният глава обяви и, че идната седмица ще проведе среща с големи компании в областта на отбраната, за да обсъди с тях въпроса със забавените производствени графици. Тръмп добави, че дискусиите ще разгледат ролята, която възнагражденията на мениджърите на компаниите, обратното изкупуване на акции и дивидентите може би играят в неуспеха на компаниите да постигнат производствените си цели. 

Ройтерс съобщи миналата седмица, че администрацията на Тръмп планира заповед за ограничаване на дивидентите, на обратното изкупуване на акции и на заплатите на ръководните кадри на военните доставчици, чиито проекти са надхвърлили бюджета и са забавени.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
