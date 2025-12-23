Лайфстайл:

Тръмп обясни защо страната му се нуждае от Гренландия

23 декември 2025, 06:14 часа 198 прочитания 0 коментара
Тръмп обясни защо страната му се нуждае от Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обясни, че страната му се нуждае от самоуправляващата се датска територия Гренландия "заради националната си сигурност", ден след като предизвика гняв в Копенхаген с назначаването на специален пратеник за острова, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Нуждаем се от Гренландия за националната сигурност, не заради минералите й", каза Тръмп пред репортери в резиденцията си във Флорида.

ОЩЕ: Тръмп обяви кого назначава за специален пратеник в Гренландия

"Имаме толкова много минерални находища, петрол и всичко останало. Имаме повече петрол от всяка друга страна в света. Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете Гренландия, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Нуждаем се от нея за националната сигурност. Трябва да я имаме", изтъкна Тръмп.

Напълно неприемливо

Вчера Дания привика във външното министерство американския посланик в Копенхаген за разговор, след като Тръмп обяви назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия. Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че назначението е било напълно неочаквано, и определи публичните изказвания на Ландри като "напълно неприемливи".

Ландри, републиканец като Тръмп, написа в социалните мрежи, че е "чест" да служи на Тръмп в усилията "Гренландия да стане част от САЩ". Тръмп обяви назначението на Ландри късно в неделя, като написа в платформата си "Трут соушъл", че Ландри разбира "колко съществена е Гренландия за нашата национална сигурност".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ландри ще продължи да изпълнява функциите си като губернатор на Луизиана.

ОЩЕ: Дания: САЩ са заплаха за сигурността

След завръщането си на поста през януари Тръмп възроди идея от първия си мандат за установяване на контрол над острова — и не изключи използването на сила за тази цел. Дания и Гренландия отхвърлят тези усилия.

Американският президент нееднократно е заявявал, че според него Гренландия, която е до голяма степен автономна, но е част от Кралство Дания, има стратегическо значение както за отбраната, така и като източник на минерални ресурси.

Гренландия - най-големият остров в света - е покрита почти цялата с лед. Там живеят малко под 57 000 души.

ОЩЕ: Дания привика американския посланик: Намесата за Гренландия е недопустима

Датските медии наскоро съобщиха, че правителството на САЩ се стреми да установи директни контакти с правителството на Гренландия. В Дания обаче е утвърдена политическа практика в разговори по външни, отбранителни и въпроси на сигурността, засягащи острова, да участват както датски, така и гренландски представители.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Гренландия
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес