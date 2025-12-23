Два дни преди Коледа: Русия засипва Украйна с "Шахед"-и и ракети

Рано сутринта на 23 декември - поредна масирана комбинирана руска въздушна атака срещу цели в Украйна. Куп съобщения в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС сочат, че има вълни от дронове срещу области в цяла Украйна.

Според редица мониторингови канали, Русия е вдигнала във въздуха общо 8 стратегически бомбардировача Ту-95МС и 2 бомбардировача Ту-160. Вече има данни, че с тях са изстреляни крилати ракети Х-101, от въздушното пространство на Самарска и Саратовска област. Според експерти ударите вероятно ще бъдат нанесени на няколко вълни с дълги интервали между тях. Многоцелеви изтребители Су-30 и Су-35 са вдигнати във въздуха в Брянска област, за да осигуряват въздушно прикритие на крилатите ракети, съобщава Frontline Monitor. Отделно, в Черно море са навлезли два руски ракетоносеца, които могат да изстрелят общо до 16 ракети с морско базиране "Калибър".

И още:

Над Черниговска и Сумска област са засечени около 50 дрона, движещи се към Киев.

Две вълни от около 40 дрона навлизат от Одеска и Николаевска област в посока Виница.

Множество дронове са регистрирани над Житомирска, Киевска и Полтавска области, като част от тях се насочват към западните региони, включително Ровно и Хмелницки.

Към момента няма официална информация за поразени цели или жертви, тъй като операцията е в ход.

Снощи украинският президент Володимир Зеленски предупреди за очаквана мащабна руска въздушна атака, а украински военни експерти коментират от няколко дни в Телеграм, че Русия е натрупала дронове "Шахед" в резерв, хиляди, и че вероятно ще има няколко поредни атаки в следващите дни.

