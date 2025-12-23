Какво обеща синът на Болсонаро в президентската си кампания?

Сенатор Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро, заяви пред "Ройтерс", че планира президентска кампания през следващата година. В първото си интервю за международни медии, откакто обяви президентските си амбиции по-рано този месец, сенаторът заяви, че планира да пътува в чужбина през януари в Съединените щати, Аржентина, Чили, Израел, Европа и Близкия изток. Избран в Сената на Бразилия през 2018 г. с консервативната вълна, която доведе баща му до президентския пост, той обеща по-умерен курс. Още: От килията: Болсонаро номинира сина си за президент на Бразилия

На какво ще заложи синът на Болсонаро?

Снимка: Pixabay

"Смятам се наистина за по-центриран Болсонаро", каза той в интервю в петък следобед от кабинета си в Бразилия, украсен с миниатюри на баща му и президента на САЩ Доналд Тръмп. "Винаги съм имал този профил: по-умерен, по-премерен."

След като спечели подкрепата на баща си, който сега излежава 27-годишна присъда за неуспешен план за преврат, 44-годишният сенатор Болсонаро се представя пред бизнес лидерите като консервативен кандидат с позитивна позиция по теми като ваксините срещу COVID-19.

"Аз съм Болсонаро, който се ваксинира. Взех две дози AstraZeneca, а баща ми предпочете да не го прави", каза той.

Новината за кандидатурата на по-младия Болсонаро този месец разтърси финансовите пазари. Инвеститорите се обзаложиха, че бившият президент ще подкрепи по-опитен кандидат като губернатора на Сао Пауло Тарчизио де Фрейтас, бивш министър на инфраструктурата, за да предотврати четвърти мандат на левия президент Луис Инасио Лула да Силва.

Сенатор Болсонаро заяви, че икономическите му възгледи включват намаляване на данъците, модернизиране на държавата и приватизация, за да се даде тласък на най-голямата икономика в Латинска Америка, което може да включва и обременената с дългове бразилска пощенска служба.

Той също така предложи по-внимателно разглеждане на активите на държавната петролна компания Petrobras, за да се освободят от активи и да се рационализират операциите, както направи ръководството по времето на баща му.

"Това е голям конгломерат от компании, каза той за петролната фирма. Трябва да видим какво работи и трябва да продължи, и какво не работи." Сенаторът каза, че вижда и възможност за разтърсване на бразилския пазар на търговска авиация с нова конкуренция за подобряване на услугите и цените.

"Днес на практика има две или три авиокомпании, които оперират в Бразилия, което е много малко", каза той. За собственото му пътуване в чужбина следващия месец, той каза, че маршрутът му се организира от брат му Едуардо Болсонаро, който загуби статута си на федерален законодател, след като се премести в Съединените щати, за да настоява за политически отговор на процеса срещу баща си.

Сенаторът каза, че все още не е ясно дали ще се срещне с висши американски служители по време на пътуването. Той обаче отбеляза, че би искал да се срещне с Тръмп и се надява да го покани на встъпването в длъжност през януари 2027 г., ако спечели изборите през октомври.

