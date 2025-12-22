Тръмп обяви кого назначава за специален пратеник в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия. "Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност и ще отстоява решително интересите на нашата страна в името на безопасността, сигурността и оцеляването на нашите съюзници и, всъщност, на целия свят", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Белият дом, канцеларията на министър-председателя на Гренландия и представители на Ландри към момента не са коментирали новината, пише Ройтерс.

Все още не е ясно дали Ландри, който стана губернатор през януари 2024 г., ще трябва да се оттегли от поста си.

Тръмп е казвал няколко пъти през годините, че Гренландия, която е датска територия с висока степен на самоуправление, трябва да стане част от САЩ - поради причини, свързани със сигурността, и заради минералните ресурси на острова.

По-рано през годината Ландри подкрепи тази идея на Тръмп. "Президентът Доналд Тръмп е абсолютно прав!", написа той в публикация в Х от 9 януари. "Трябва да се погрижим Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Страхотно за тях, страхотно за нас! Да го направим!", добави той.

Гренландия и Дания последователно отхвърлят всякаква възможност тази идея да се осъществи.

Въпреки че по-рано този месец САЩ и Гренландия се ангажираха да проявяват "взаимно уважение", гренландският външен министър Вивиан Моцфелд заяви, че коментарите на САЩ за Гренландия са създали несигурност сред местните жители, и подчерта необходимостта от откровен диалог с американската страна. "Нашата страна и САЩ си сътрудничат от 80 години въз основа на общи интереси. Необходимо е да възстановим доверието, за да можем да продължим доброто сътрудничество", заяви Моцфелд на 8 декември.

