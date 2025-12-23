Кой има имен ден днес, 23 декември 2025 г. Честито!

На 23 декември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Бисер, Бисера, Бисерка, Бистра, Наум и производните им. Преп. Наум Охридски бил най-младият от учениците на светите братя Кирил и Методий, в гр. Девол, Македония, наставлявал в Христовата вяра, там се подвизавал и починал в 910 година. Мощите му са източник на изцерения. Преп. Наум Охридски умрял на 23 декември 910 година, когато се и празнува неговата памет.

Пожелания

Честит имен ден! Нека името ти и твоята закрилница ти донесат здраве, щастие и успехи! Бъди винаги усмихната, обичана и заобиколена от верни приятели!

Честит празник! Да се почита името ти, да си ценен и уважаван човек! Всичко, което пожелаеш и е най-добро за теб да се случи в точния момент и по начина, по който си го представяш!

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

Снимки: iStock