Предприятие на "Лукойл" е в пламъци след визита на украински дронове (ВИДЕО)

Поредна нощ, поредна успешна украинска атака с дронове срещу обект на руската промишленост, който се използва за военни цели. Този път става въпрос за завода "Ставролен" - има геолокализация на видеокадри, които показват пожар в завода. "Ставролен" е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия и от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, е атакувано вече за трети път.

Регионалният губернатор Владимир Владимирович потвърди в канала си в Телеграм за ударите и пожара в индустриалната зона. "Вражески дронове са се опитали да атакуват цели в Будьоновск, системите за противовъздушна отбрана работят. Според оперативни доклади няма жертви, а жилищните сгради и основната инфраструктура на града не са повредени. В индустриалната зона има пожари. Аварийните служби работят на място", гласи съобщението.

Съгласно геолокализацията, пожарът е избухнал на улица "Рози Люксембург" 1, в град Будьонновск. Точно там се намира "Ставролен". Предприятието е част от руската химическа и петролна промишленост, част от групата на "Лукойл". То е на трето място в класацията "100-те най-големи компании в Севернокавказкия федерален окръг" по обем на продажби за 2021 година. Заводът произвежда приблизително 340 000 тона етилен, 319 000 тона полиетилен и 113 000 тона полипропилен годишно. Продуктите на "Ставролен" се използват за производство на тръби, фолио, кабелна изолация и бои и лакове.

Съгласно сводката на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени общо 29 дрона. 14 от тях са свалени над Ростовска област, още 7 - над Ставрополския край, където е "Ставролен". По 3 са свалени над Белгородска област и Калмикия, по 1 - над Курска област и Крим.

