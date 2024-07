Президентските избори в САЩ: Оръжията на демократите и републиканците

Що се отнася до политическата мелодрама, Америка все още е безспорен световен лидер. Джо Байдън взе решението си да откаже от борбата за преизбиране само няколко дни след опита за атентат срещу Доналд Тръмп.

Докато американските избори продължават да шокират и объркват, тазгодишната президентска надпревара се очертава като предсказуема. Още преди Байдън да се преклони пред неизбежното и да се оттегли, беше ясно, че и републиканците, и демократите ще базират кампаниите си на страха.

И ситуацията няма да се промени, независимо кой става кандидат от Демократическата партия. Напротив, ако вицепрезидентът Камала Харис спечели официално номинацията, което изглежда най-вероятният сценарий, републиканците ще започнат да сипят отрова за отмъщение.

Демонизирането на Байдън, възрастен бял мъж от Пенсилвания, не беше лесно за Тръмп и неговите легиони "Да направим Америка отново велика". Харис, тъмнокожа жена от Калифорния, е идеална мишена за тръмпистите.

Още преди Байдън да се оттегли от надпреварата, десните коментатори предполагаха, че Харис ще стане първият президент в историята на САЩ благодарение на политическата коректност. Те твърдят, че тя се е издигнала до върха не поради заслуги, а благодарение на своите политики за "многообразие, справедливост и приобщаване", известни с акронима DEI. В очите на републиканците DEI е едно от въплъщенията на "будността", за която се твърди, че подкопава Съединените щати и дискриминира белите мъже. Тръмп избра бял човек за свой вицепрезидент, сенатор Джей Ди Ванс, а появата му на Националния конгрес на републиканците миналата седмица беше придружена от хита на Джеймс Браун "It's a man's world".

На конгреса стана ясно, че Тръмп ще постави имиграцията, инфлацията, войните и същото "пробуждане" (за величие) на преден план в кампанията си. За републиканците всички тези теми потвърждават дългогодишната им идея, че демократите са смъртна заплаха за американската мечта.

Демократите ще работят с различен набор от страхове. Техните ключови истории на ужасите са абортите и авторитаризмът. Харис (или който и да е наследник на Байдън) ще твърди, че Тръмп заплашва основните свободи на обикновените американци.

