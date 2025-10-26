"Проект 2025": Планът на Тръмп за пълно овладяване на САЩ вече върви с бързи темпове, 1/3 от целите са изпълнени

Дълго време "Проект 2025” се смяташе само за теорeтичен експеримент на консервативните кръгове в САЩ. Този радикален план за втория мандат на Доналд Тръмп бе изготвен от противоречивата фондация "Херитидж" като контрапункт на управлението на Джо Байдън.

В "Проект 2025" е заложено по-малко разделение на властите, повече власт за президента, връщане към консервативните и повлияни от християнството ценности и ясно разграничение от досегашната външна и вътрешна политика на САЩ. "Проект 2025" описва в детайли как трябва да бъде концентрирано управлението в президента - държавната администрация реструктурирана, в известна степен дори затворена, а институциите поставени под политически контрол. Един от архитектите на проекта - Ръсел Воут, в момента директор на Бюрото за управление и бюджет на САЩ, има пряка връзка с президента, припомня АРД. Тръмп дълго време отричаше, че изобщо знае какво е "Проект 2025". Американският президент дори твърдеше, че не го е чел. Напоследък обаче Тръмп и Воут демонстрират близост, а президентът хвали Воут за "Проект 2025". Воут, от своя страна, не крие ентусиазма си от оценките на президента.

Тръмп многократно настоява, че има право да взема всякакви решения еднолично. "Мога да правя каквото си поискам, аз съм президентът", каза той наскоро във връзка с изпращането на Националната гвардия в американски градове.

В основата си планът предвижда действията в три насоки:

Преструктуриране на властта

Тръмп управлява почти изцяло с президентски укази, пише АРД. Той разпусна организации като USAID, прехвърли дейностите им на частния сектор или мрежи, лоялни на партията и на него, и сериозно ограничи Министерството на образованието. Стотици хиляди федерални работници бяха освободени от "агенцията за ефективността" DOGE, която беше ръководена от милиардера Илон Мъск. Нови хора се наемат само на база лоялност, а не непременно компетенции, коментира Гудрун Енгел от АРД.

Министерството на правосъдието също беше реструктурирано, а независимостта на съдилищата беше поставяна многократно под въпрос. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит нарича редовно съдии, които се противопоставят на Тръмп, "партийни активисти". На пръв поглед всичко това прилича на обикновени административни реформи, но всъщност тази намеса в баланса на демократичните институции на САЩ ще има сериозни последици.

"Америка на първо място" не е просто лозунг

По отношение на външната политика администрацията на Тръмп е твърдо зад изолационизма и то не само по отношение на миграцията. Международните споразумения и сътрудничество не представляват интерес и в голяма степен бяха прекратени или САЩ бяха изтеглени от определени договорености и организации - например от Парижкото споразумение за климата и Световната здравна организация, припомня АРД.

Опазването на климата, човешките права и отговорността към света вече нямат роля в политиката на САЩ. Вместо това мотото е известното "Америка на първо място". Това не е просто лозунг, а политическа насока. Тръмп изобщо не крие мнението си за партньорите на САЩ като Европейския съюз, който американският президент обвини, че "е създаден само за да ни прецака". Вместо задълбочаване на сътрудничеството, Белият дом избра да наложи мита, наказателни мерки и да изостави диалога, ако САЩ не може едностранно да определя правилата.

Обратно към "традиционните ценности"

"Проектът 2025" не се ограничава само до структурите на властта - той цели да промени из основи обществото, пише АРД. САЩ трябва да се върнат към традиционните християнски ценности. Многообразие, равенство и приобщаване - всичко това Доналд Тръмп поставя под общия знаменател "тирания", чието време е приключило.

Образователните политики се ориентират спрямо партийната линия, книгите за историята на робството например се забраняват. Социални програми се спират, а сексуалното образование се ограничава. Защитата на ЛГБТИ общността е на заден план, а абортите са изключително регулирани след решението на Върховния съд вече да не са конституционно право. Министърът на отбраната Пийт Хегсет обобщава всичко така: "Вече няма да има политики за разнообразие, няма да има мъже в женски дрехи. Приключваме с тези глупости."

Над 1/3 от "Проект 2025" вече е в сила

Критиците виждат във всичко това началото на края на либералната демокрация. Професорът по политически науки в университета "Джордж Вашингтон" Стивън Ливингстън споделя пред АРД, че работата по посока на "Проект 2025" го притеснява. "Това е част от по-голям план. Наблюдаваме и намеси в медиите, университетите, музеите. Те представляват потенциална опозиция и трябва да бъдат поставени под контрол, неутрализирани, усмирени".

Засега изпълнителната власт е срещала сериозен отпор само по въпросите, които по закон не може да реши самостоятелно, а се изисква одобрение от Конгреса и евентуално съда - например за орязването на финансирането на здравните програми "Медикеър" и "Медикейд".

Около година след президентските избори обаче "Проект 2025" вече не е просто бъдещ или евентуален план - той е политическа реалност, пише АРД. За поддръжниците на Тръмп това е чакана отдавна системна промяна. От общо 318 стъпки, описани в проекта, 118 вече са вкарани в сила, а други 67 са в процес на разработване. Скоростта, с която се преминава през всичко това, е забележителна - за девет месеца, откакто Тръмп встъпи в длъжност, политическото лице на САЩ се е променило из основи. За екипа и поддръжниците на президента изпълнението на тяхната визия за "истинската Америка” тепърва започва. А разделението в страната само се задълбочава.

Източник: "Дойче веле"