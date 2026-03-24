Изглежда един от нашите два кораба, тръгнали към Куба, е отклонен към Тринидад и Тобаго, а другият още продължава. Това констатира руският депутат Леонид Калашников (председател на комисията на Думата по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците), гост в шоуто на оръжие номер едно на руската пропаганда Владимир Соловьов по темата с два танкера с петрол и гориво, които Руската федерация насочи към Куба. Други негови гости добавиха, че отклоненият кораб е поел по нов маршрут заради американските санкции срещу руския петрол – ОЩЕ: Русия тръгна да спасява Куба от липсата на горива и ток

Съответно, Соловьов постави въпрос: А как така американците ще ни казват каквото и да е (за петрола ни)? "Ние казваме, че доставяме хуманитарна помощ на кубинския народ. Американците да не са ни шефове?". На което Калашников отговори, че след като САЩ се намесили с акции срещу свързани с Русия танкери след операцията срещу Венецуела, Европа също се осмелила да го прави – иначе преди това само се приближавали и оглеждали.

"Няма правила. Говорим го от много време – трябва да взривим един кораб", заяви Калашников и призова руските танкери да бъдат снабдени с оръжие, за да се отбраняват.

"What difference does it make to us what they said? Are Americans our bosses?" - Russian propagandists, along with Solovyov, are speculating on why their ships are not reaching Cuba and why they should obey Americans at all, even despite the sanctions. pic.twitter.com/oQa92VmJiC — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2026

