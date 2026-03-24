САЩ натириха руски танкер в помощ на Куба. Соловьов: Американците да не са ни шефове? (ВИДЕО)

24 март 2026, 17:05 часа 495 прочитания 0 коментара
Изглежда един от нашите два кораба, тръгнали към Куба, е отклонен към Тринидад и Тобаго, а другият още продължава. Това констатира руският депутат Леонид Калашников (председател на комисията на Думата по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците), гост в шоуто на оръжие номер едно на руската пропаганда Владимир Соловьов по темата с два танкера с петрол и гориво, които Руската федерация насочи към Куба. Други негови гости добавиха, че отклоненият кораб е поел по нов маршрут заради американските санкции срещу руския петрол – ОЩЕ: Русия тръгна да спасява Куба от липсата на горива и ток

Съответно, Соловьов постави въпрос: А как така американците ще ни казват каквото и да е (за петрола ни)? "Ние казваме, че доставяме хуманитарна помощ на кубинския народ. Американците да не са ни шефове?". На което Калашников отговори, че след като САЩ се намесили с акции срещу свързани с Русия танкери след операцията срещу Венецуела, Европа също се осмелила да го прави – иначе преди това само се приближавали и оглеждали.

"Няма правила. Говорим го от много време – трябва да взривим един кораб", заяви Калашников и призова руските танкери да бъдат снабдени с оръжие, за да се отбраняват.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
