САЩ забраниха на измъчената Куба да получава руски петрол въпреки двата танкера, плаващи към острова

Министерството на финансите на САЩ заяви, че на Куба няма да бъде позволено да получи доставки на руски суров нефт, въпреки че островната държава в Карибско море изпитва остра нужда от гориво и изглежда готова да приеме два танкера, превозващи руски петрол и газ. В общо разрешение, публикувано в четвъртък, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Щатите добави Куба към списъка на страните, на които ще бъде забранено да извършват трансакции, свързани с продажбата, доставката или разтоварването на суров нефт или нефтопродукти с произход от Русия.

Миналата седмица САЩ временно разрешиха закупуването на руски петрол, блокиран в морето, като част от усилията за стабилизиране на енергийните пазари по време на войната срещу Иран, водена от Вашингтон и Израел. Краткосрочната мярка суспендира санкциите, наложени за първи път на Москва след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна.

Руски петрол плава към острова: два танкера са на фокус

Новината за Куба пък идва на фона на плаването на два танкера, превозващи руски нефт и газ, които се насочват към страната.

Според компанията за морска разузнавателна информация Windward танкерът „Sea Horse“ е един от корабите, които се насочват към Куба. Смята се, че плавателният съд под флага на Хонконг превозва около 190 000 барела руски газьол, а данните от проследяването сочат, че той вероятно ще достави товара си в следващите дни.

Танкерът е бил замесен в измамни практики при превоза, сочи анализ, публикуван в сряда от Windward, включително изключване на транспондерите за локализация (или „спуфинг“ на AIS) по време на прехвърлянето на петрол. Той няма и застраховка от западна компания, което е признак за потенциално заобикаляне на санкциите.

Смята се, че втори петролен танкер под руски флаг, санкционираният „Анатолий Колодкин“, също е на път за Куба със 730 000 барела суров нефт, съобщи в сряда морската аналитична фирма Kpler, цитирана от CNBC.

Превозите представляват акт на неподчинение спрямо САЩ, като се има предвид, че Вашингтон заплаши да наложи мита на всяка страна, която доставя петрол на Куба. Кремъл вече отхвърли заплахите на Доналд Тръмп за тарифи, като посочи, че САЩ и Москва „в момента нямат много търговски отношения“.

Поразен от прекъсвания на тока и задълбочаваща се икономическа криза в условията на американска петролна блокада, управляваният от комунистите карибски остров в момента е изправен пред най-голямото си изпитание от разпадането на Съветския съюз насам. Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че смята, че ще има „честта“ да превземе Хавана под някаква форма.

Русия, която е съюзник на Куба от десетилетия, остро критикува блокадата на горивото, наложена от администрацията на Тръмп, и обеща да предостави на страната „необходимата подкрепа, включително финансова помощ“.

Куба беше силно зависима от петрола от Венецуела, но той фактически беше прекъснат от началото на януари, когато САЩ започнаха извънредна военна операция за сваляне и залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро в Каракас.

Администрацията на Тръмп определи правителството на Куба като „необичайна и извънредна заплаха“ и намекна, че САЩ биха могли да насочат вниманието си натам след войната с Иран.

В сряда кубинският президент Мигел Диас-Канел остро разкритикува „почти ежедневните“ заплахи от страна на САЩ и обеща да отговори с „непоколебима съпротива“ на действията на администрацията на Тръмп, целящи да прекъснат доставките на гориво за острова.

