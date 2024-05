САЩ остро атакуваха управляващите в Грузия заради вдъхновения от Кремъл закон (ВИДЕО)

"Членовете на управляващата партия ("Грузинска мечта" - бел. ред.) ясно заявиха, че целта на закона е да заглуши критичните гласове и да унищожи динамичното гражданско общество в Грузия, което служи за критичен контрол на правителството във всяка демократична държава", обявиха от Държавния департамент на Щатите.

At one of the entrances to the Parliament of #Georgia in #Tbilisi, a protester tore and trampled the Russian flag pic.twitter.com/BXn638h4H2