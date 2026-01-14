Любопитно:

САЩ призоваха своите граждани да напуснат Иран

Съединените щати призоваха своите граждани да напуснат Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Предупреждението бе отправено на фона на големите антиправителствени протести в Ислямската република, при които според активисти са били убити над 2 000 души. Иранските власти не посочиха конкретни числа, но държавната телевизия призна за голям брой смъртни случаи.

"Съединените щати ще действат много категорично, ако иранските власти екзекутират хора", предупреди президентът Доналд Тръмп. В отговор иранските власти обвиниха Тръмп, че търси претекст за военна намеса в страната.

На този фон посолството на САЩ в Техеран призова американците "да напуснат Иран сега". "Обмислете заминаване от Иран по суша за Турция или Армения, ако е безопасно да го направите", се казва в известието.

Той заяви, че изключва възможността за преговори с представители на иранските власти на фона на репресиите срещу протестиращите в Иран, като каза на иранските граждани, че "помощта е на път". Тръмп не даде повече подробности за това какво ще включва помощта. Той обаче направи това изказване, след като преди няколко дни каза, че Иран иска да преговаря с Вашингтон след неговата заплаха да нанесе удар срещу Ислямската република.

Виолета Иванова
