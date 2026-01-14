Броят на убитите в Иран може да достигне 20 000: САЩ готвят атака до часове? (ВИДЕО)

Според ирански източници на американския телеканал CBS News, в резултат на продължаващите вече 17 дни протести в Иран са загинали между 12 000 и 20 000 души. CBS News обаче не успя да потвърди самостоятелно информацията за големия брой загинали, посочена от източника. Иранският опозиционен телеканал Iran International, базиран в Лондон, съобщи за не по-малко от 12 000 загинали по време на потушаването на протестите. Твърди се, че тези хора са загинали в рамките на две нощи, на 8 и 9 януари, и по-голямата част от тях – от целенасочени изстрели от страна на бойци от КСИР, по-специално от влизащата в него формация „Басидж“.

В същото време Reuters, позовавайки се на ирански служител, пише, че са загинали 2000 души. Получаването на информация е затруднено, тъй като в Иран интернетът е изключен вече около 4 дни, сочи информация от проекта NetBlocks.

Израелският канал 13 пък съобщава, че според различни оценки около 500 души от силите на режима са убити в сблъсъци с демонстранти в цял Иран. Мащабът на загубите на режима, според израелски източници по сигурността, показва мащаба на националнота въстание, като официални лица смятат, че настоящите протести може да имат реален потенциал да свалят иранския режим.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не знае точния брой на загиналите при протестите, но „и един човек вече е много“. Според него по-точна информация ще стане известна в рамките на следващите 24 часа. На въпрос дали иска да види демокрация в Иран, Тръмп отговори: „Идеално би било да я видим. Не искаме да виждаме хората убити и искаме да видим малко свобода за тези хора. Тези хора живеят в ада от дълго време“.

Reporter: Do you want to see democracy in Iran?



Trump: Ideally, we would like to see it. We don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time... pic.twitter.com/mGVIFDzzkk — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Американският президент отправи и призив към лидерите в Иран. „Те трябва да покажат човечност. Те имат голям проблем. Изглежда, че са се държали много лошо, но това не е потвърдено“, обяви Тръмп.

Reporter: Do you have a message to the leaders of Iran?



Trump: They gotta show humanity. They gotta big problem. It would seem to be that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. pic.twitter.com/lAdXc2mwxk — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

„Последният път, когато казаха, че ще отговорят, аз взривих ядрените им инсталации, така че по-добре да се държат прилично и да внимават“, предупреди Техеран той.

Reporter: Iran says that it will retaliate…



Trump: Iran said that the last time I blew them up, they better behave. pic.twitter.com/hXGrL6fU4c — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Той призова и да не бъдат бесени протестиращи. По-рано стана известно, че Иран готви публични екзекуции на участници в демонстрациите. „Ако това се случи, ще има много силен отговор“, категоричен бе той.

Trump on Iran:



If they hang them … we will take very strong action.



Source: CBS News pic.twitter.com/DSFwPs54A3 — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Американският президент не отговори директно на въпроса дали евентуални удари ще защитят протестиращите. „Никога не можеш да знаеш, нали? Засега моите резултати са отлични, но никога не можеш да знаеш“, обяви той.

Reporter: Will U.S. airstrikes on Iran result in protecting the protesters?



Trump: You never know, do you? So far, my track record has been excellent, but you never know. pic.twitter.com/ELuZrTj0GG — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Същевременно се появи информация, че израелски и арабски служители са притискали настоятелно администрацията на Тръмп да отложи започването на мащабни удари на САЩ срещу Иран. Според тях, режимът в Техеран все още не е достатъчно отслабнал, за да бъде такава акция от решаващо значение и да доведе до смяна на властта. Някои предупреждават, че удари в момента биха могли да обединят иранците зад правителството, вместо да помогнат на протестиращите.

По-рано САЩ призоваха американците да напуснат Иран. Последния път подобно предупреждение беше отправено малко преди ударите по Иран. Президентът Доналд Тръмп пък призова иранците да продължат протестите и да завземат държавните институции.

Според Manoto TV, Съединените щати обмислят потенциална военна операция, насочена към ключови обекти за сигурност и военни съоръжения в Иран, като тя може да започне още в следващите 96 часа. В доклада, позовавайки се на източник със седалище в Близкия изток, се посочва, че планираните удари ще се фокусират върху командни центрове на силите за сигурност в цялата страна, като се използват прецизно насочени крилати ракети. Manoto отбелязва, че окончателно решение все още не е взето, а мащабът и продължителността на операцията остават несигурни.

