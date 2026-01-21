Войната в Украйна:

21 януари 2026, 01:45 часа 372 прочитания 0 коментара
САЩ превзеха пореден танкер в Карибско море (ВИДЕО)

Южното командване на САЩ обяви, че американските сили са задържали петролния танкер „Sagitta“ в Карибско море. За момента не са обявени подробности относно операцията и причините за задържането на плавателния съд.

Пореден превзет танкер

Преди дни Съединените щати обявиха, че са превзели шести танкер в Карибско море в рамките на действията си за контрол над износа на петрол от Венецуела. Атакуваният танкер "Вероника" е плавал под флага на Гвиана. Тръгнал е от венецуелски води в началото на януари. Преди е бил регистриран в Русия под различни имена. Вашингтон заяви, че ще продължи действията си срещу т.нар. "сенчест флот" от около 1000 кораба за транспортиране на санкциониран петрол.

