САЩ превзеха пореден танкер в Карибско море (ВИДЕО)

Южното командване на САЩ обяви, че американските сили са задържали петролния танкер „Sagitta“ в Карибско море. За момента не са обявени подробности относно операцията и причините за задържането на плавателния съд.

US Southern Command announced that American forces have detained the oil tanker Sagitta in the Caribbean Sea. Details on the operation and the reasons for the seizure have not yet been disclosed. pic.twitter.com/6r6QvEB5KV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2026

Пореден превзет танкер

Преди дни Съединените щати обявиха, че са превзели шести танкер в Карибско море в рамките на действията си за контрол над износа на петрол от Венецуела. Атакуваният танкер "Вероника" е плавал под флага на Гвиана. Тръгнал е от венецуелски води в началото на януари. Преди е бил регистриран в Русия под различни имена. Вашингтон заяви, че ще продължи действията си срещу т.нар. "сенчест флот" от около 1000 кораба за транспортиране на санкциониран петрол.