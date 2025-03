Скандалът се разраства: The Atlantic публикува военните планове, обсъждани по чат от хора на Тръмп (СНИМКИ)

Изданието The Atlantic публикува нова порция съобщения от груповия чат в Signal на висши служители по националната сигурност в администрацията на президента Доналд Тръмп. Разкритията подчертават сериозно нарушение на оперативната сигурност, след като в чата са били споделени чувствителни детайли за въздушен удар срещу хутите преди той да бъде изпълнен.

След първоначалната публикация на The Atlantic в понеделник, Тръмп и екипът му омаловажиха случая, като отрекоха, че е имало споделяне на "военни планове". Новите съобщения обаче разкриват подробности за предстоящата атака, включително типовете самолети и дронове, които ще бъдат използвани. Още: Изтеклите секретни планове на САЩ: Кръгът около Тръмп засипва Европа с обиди

В едно от съобщенията, изпратено в 11:44 ч., министърът на отбраната Пийт Хегсет пише: "Времето е благоприятно. Току-що потвърдихме със CENTCOM, че мисията е одобрена." Той споделя и детайлен график:

Според The Atlantic тези детайли са били споделени два часа преди началото на ударите, което би могло да изложи на риск американските пилоти, ако информацията бе попаднала в неподходящи ръце.

Съветникът по сигурността Майк Уолц по-късно потвърждава успешното поразяване на целта: "Първата цел – техният водещ специалист по ракети – бе идентифициран, докато влизаше в сградата на приятелката си, която сега е напълно разрушена." Още: Сам издаде голяма военна операция: Военният министър на САЩ бълва змии и гущери, Тръмп е натясно (ВИДЕО)

По-късно същия ден, Хегсет пише: "Отлична работа! Още удари предстоят тази вечер, ще предоставя пълен доклад утре. Засега всичко е точно по план."

Въпреки че информацията не е класифицирана, The Atlantic решава да редактира част от детайлите по искане на ЦРУ. "Направихме го по собствено желание, но администрацията твърди, че в тези съобщения няма нищо секретно или чувствително. Нека читателите сами преценят", заявява журналистът Джефри Голдбърг.

Белият дом от своя страна отхвърли разкритията. Прессекретарят Карълайн Левит заяви, че "това не са военни планове, а поредният медиен удар от известен противник на Тръмп."

Тя също така защити президента и неговия специален пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф, който е бил в груповия чат, докато се намирал в Москва. "Той използваше защитена линия на комуникация, предоставена от правителството на САЩ, и това беше единственият телефон, който имаше със себе си", каза Левит, прехвърляйки вината върху медиите.

Голдбърг разкритикува тази реакция, като заяви, че "прессекретарката просто играе някаква странна игра."

😅Some more correspondence from the Trump team's chat room discussing strikes against the Houthis



Аnd this was all read by the head of The Atlantic...



Waltz: VP. building collapsed. Had multiple positive ID. Pete, Kurilla, the IC, amazing job.



JD Vance: What?



Waltz: Typing… pic.twitter.com/3aqVJjfbGo