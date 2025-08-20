Войната в Украйна:

Гореща за катерене: САЩ боядисва оградата по границата с Мексико в черно

20 август 2025, 07:53 часа 400 прочитания 0 коментара
Гореща за катерене: САЩ боядисва оградата по границата с Мексико в черно

Правителството на САЩ планира оградата по южната граница с Мексико да бъде боядисана в черно, за да я направи прекалено гореща за катерене. Това заяви министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, предаде ДПА. Мярката има за цел да възпрепятства незаконното преминаване на границата.

ОЩЕ: Мексико екстрадира в САЩ 26 затворници за трафик на наркотици

Ноъм заяви, че оградата, съставена от плътно разположени метални колони, вече е "много, много трудна за прескачане, почти невъзможна", и се простира дълбоко в земята, което прави прокопаването на тунел под нея изключително трудно.

Министърката, която говори на пресконференция в Ню Мексико, добави, че боядисването на цялата конструкция в черно е "по специално искане" на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Тази мярка ще повиши температурата на повърхността при горещи условия и ще направи преминаването още по-трудно", заяви Ноъм.

ОЩЕ: САЩ наложиха ограничения на полетите от Мексико

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преди да бъде избран за президент през 2016 г., Тръмп обеща да построи стена по протежение на южната граница с дължина около 3200 километра, за да не допуска нелегални имигранти. Той започна изграждането на конструкцията по време на първия си мандат и се ангажира да я завърши в следващите години.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Мексико ограда информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес