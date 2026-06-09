След Филипините: Силно земетресение разлюля и Куба (ВИДЕО)

Силно земетресение разтърси крайбрежието на западната част на Куба. Трусовете продължиха около 20 секунди и принудиха кубинците да напуснат сградите и да излязат на улиците. Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,1 и е ударило на около 62 мили от западния край на острова.
🚨🌎 Así se vivió el movimiento telúrico reportado la tarde de este lunes en Cancún.— Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) June 8, 2026
📹 En las imágenes se observa el momento en que ciudadanos perciben las vibraciones en distintos puntos de la ciudad.
⚠️ Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones mayores y… pic.twitter.com/BP7WuLB4aB
„Първоначално просто ми се зави свят – не ми хрумна, че е земетресение, никога преди не бях преживявала такова нещо. Но щом осъзнахме какво може да е, излязохме бързо навън“, разказа пред АФП 47-годишният икономист Кармел Делгадо.
Още: Расте броят на жертвите след мощното земетресение във Филипините (ВИДЕА)
Кубинските власти заявиха, че трусът е бил усетен „в цялата западна част на страната“, а според репортерите на АФП – дори чак във Флорида, предаде БГНЕС.