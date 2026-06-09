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След Филипините: Силно земетресение разлюля и Куба (ВИДЕО)

09 юни 2026, 0:19 часа 557 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След Филипините: Силно земетресение разлюля и Куба (ВИДЕО)

Силно земетресение разтърси крайбрежието на западната част на Куба. Трусовете продължиха около 20 секунди и принудиха кубинците да напуснат сградите и да излязат на улиците. Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,1 и е ударило на около 62 мили от западния край на острова.

„Първоначално просто ми се зави свят – не ми хрумна, че е земетресение, никога преди не бях преживявала такова нещо. Но щом осъзнахме какво може да е, излязохме бързо навън“, разказа пред АФП 47-годишният икономист Кармел Делгадо.

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Кубинските власти заявиха, че трусът е бил усетен „в цялата западна част на страната“, а според репортерите на АФП – дори чак във Флорида, предаде БГНЕС.

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Куба земетресение
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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