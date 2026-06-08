Расте броят на жертвите след мощното земетресение във Филипините (ВИДЕА)

Най-малко 32 души загинаха в мощното земетресение с магнитуд 7,8 и с епицентър край южния филипински остров Минданао. 134 души са ранените, съобщиха служители от службите за управление при бедствия. В ход са спасително-издирвателни операции. Повечето от жертвите и ранените са в резултат на рухнали сгради и на свлачища. Предупрежденията за цунами бяха отменени повече от шест часа след труса.

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Оценката на щетите по сгради, обществени услуги и инфраструктура след настоящия трус все още продължава, но най-силно засегнат е град Генерал Сантос с население около 700 000 души. Там са рухнали сгради и има повреди по други обекти.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Една от болниците в Генерал Сантос е била евакуирана заради опасения, породени от пукнатини по горните етажи. Срутила се е и една от сградите на частния католически университет в Генерал Сантос „Нотр Дам ъф Дадиангас“, но по това време вътре не е имало хора.

Трусът, който предизвика предупреждения за цунами в няколко държави, беше регистриран рано сутринта на около 20 километра от провинция Сарангани. Той беше усетен силно на целия остров Минданао, както и на 420 километра разстояние - в град Манадо на индонезийския остров Сулавеси.

A scary video shows the moment a magnitude 7.8 earthquake struck Tubalan Elementary School earlier today in Barangay Tubalan, Malita, Davao Occidental, Philippines.



Teachers and students immediately practiced “Drop, Cover, and Hold On” in an open area of the school. pic.twitter.com/KxeyR85lmh — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Силното земетресение беше регистрирано осем месеца след най-смъртоносното земетресение във Филипините за последните 12 години. Тогава трус на малка дълбочина, с магнитуд 6,9, беше регистриран край централния остров Себу и отне живота на 79 души. Две седмици по-късно Минданао беше разтърсен от още две силни земетресения, най-силното от които беше с магнитуд 7,4.

Филипинската сеизмологична агенция съобщи за над 200 вторични труса, като поне девет от тях са били достатъчно силни, за да бъдат усетени в различни части на Минданао. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,7.