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Расте броят на жертвите след мощното земетресение във Филипините (ВИДЕА)

08 юни 2026, 14:35 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Расте броят на жертвите след мощното земетресение във Филипините (ВИДЕА)

Най-малко 32 души загинаха в мощното земетресение с магнитуд 7,8 и с епицентър край южния филипински остров Минданао. 134 души са ранените, съобщиха служители от службите за управление при бедствия. В ход са спасително-издирвателни операции. Повечето от жертвите и ранените са в резултат на рухнали сгради и на свлачища. Предупрежденията за цунами бяха отменени повече от шест часа след труса.

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Оценката на щетите по сгради, обществени услуги и инфраструктура след настоящия трус все още продължава, но най-силно засегнат е град Генерал Сантос с население около 700 000 души. Там са рухнали сгради и има повреди по други обекти.

Една от болниците в Генерал Сантос е била евакуирана заради опасения, породени от пукнатини по горните етажи. Срутила се е и една от сградите на частния католически университет в Генерал Сантос „Нотр Дам ъф Дадиангас“, но по това време вътре не е имало хора.

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Трусът, който предизвика предупреждения за цунами в няколко държави, беше регистриран рано сутринта на около 20 километра от провинция Сарангани. Той беше усетен силно на целия остров Минданао, както и на 420 километра разстояние - в град Манадо на индонезийския остров Сулавеси.

Силното земетресение беше регистрирано осем месеца след най-смъртоносното земетресение във Филипините за последните 12 години. Тогава трус на малка дълбочина, с магнитуд 6,9, беше регистриран край централния остров Себу и отне живота на 79 души. Две седмици по-късно Минданао беше разтърсен от още две силни земетресения, най-силното от които беше с магнитуд 7,4. 

Филипинската сеизмологична агенция съобщи за над 200 вторични труса, като поне девет от тях са били достатъчно силни, за да бъдат усетени в различни части на Минданао. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,7.

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земетресение жертви Филипините разрушения
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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